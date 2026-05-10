۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

افزایش تدریجی دمای گلستان تا چهارشنبه؛بازگشت رگبارورعدوبرق ازنیمه هفته

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم جوی آرام و روند افزایشی دماتا ظهر چهارشنبه در استان خبر داد و گفت: ازعصر همان روزبا ورود سامانه ناپایدار بارش‌های رگباری و رعدوبرق به استان بازمی‌گردد.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی اظهار کرد: تا حوالی ظهر روز چهارشنبه، به دلیل حاکمیت سامانه کم‌فشار و جریانات غالباً جنوبی، شرایط جوی در استان آرام خواهد بود و دمای هوا به‌تدریج افزایش می‌یابد.

وی افزود: از عصر روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، با عبور متناوب ناوه از منطقه و تقویت کم‌فشار دینامیکی، ناپایداری‌های جوی در گلستان افزایش پیدا می‌کند.

اصحابی ادامه داد: در این بازه زمانی، وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و گاهی وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین به شهروندان توصیه کرد با توجه به ماهیت ناپایدار بارش‌ها، تمهیدات لازم را به‌ویژه در فعالیت‌های خارج از منزل و تردد در مناطق مستعد آب‌گرفتگی در نظر بگیرند.

