به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر یکشنبه در دیدار با نیروهای جهادی و فعالان مهارتی گرمسار در فرمانداری آموزشهای مهارتی در توسعه شهرستان را یک ضرورت مهم دانست.
وی افزود: آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی، یکی از مهمترین ارکان بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار میرود. اگر نیروی کار ماهر تربیت نشود، نه تنها اشتغال پایدار شکل نخواهد گرفت، بلکه در شرایط بازسازی پس از بحرانها و جنگ نیز با مشکلات جدی روبهرو خواهیم شد.
فرماندار گرمسار ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت مهارتآموزی هستیم و این موضوع یک مسئولیت ملی محسوب میشود.
همتی افزود: دولت، بخش خصوصی و همه اقشار جامعه باید در کنار یکدیگر برای توسعه آموزشهای مهارتی و تربیت نیروهای متخصص همکاری کنند تا بتوانیم آیندهای روشنتر برای کشور رقم بزنیم.
وی همچنین با اشاره به روحیه ایثار و خدمترسانی گروههای جهادی گفت: در مقاطع مختلف از جمله حوادث طبیعی مانند سیل پلدختر، شاهد حضور داوطلبانه جوانان و نیروهای متخصص برای کمک به هموطنان بودیم و امروز نیز همین روحیه در میان نیروهای جهادی شهرستان گرمسار وجود دارد.
فرماندار گرمسار گفت: صحنههای خدمترسانی به مردم همانند جبهههای مختلف یک میدان تلاش است؛ برخی در خط مقدم حضور دارند، برخی در پشتیبانی و برخی نیز با بازسازی و تعمیر زیرساختها نقشآفرینی میکنند.
همتی از اعزام گروه جهادی «امداد ایران ماهر گرمسار» برای کمک به آسیبدیدگان جنگ رمضان در تهران خبر داد و بیان کرد: این گروه جهادی در تلاش است تا آمال و دردهای هموطنان مان بکاهد.
