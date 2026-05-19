«مسئولیت» فرصتی برای خدمت به مردم؛ اخلاق مداری شهید رئیسی الگوی مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در محل فرمانداری گرمسار به تداوم راه شهید جمهور در مدیریت کشور تاکید کرد و افزود: رمز محبوبیت شهید رئیسی در اخلاق مداری و خدمت گذاری بی ادعا بود.

وی ادامه داد: این ویژگی بارز شهید رئیسی به همراه سعه صدر و تواضع امروز باید به عنوان الگویی برای مدیران ادارات فعلی نهادینه و تبیین شود.

فرماندار گرمسار مبارزه با رانت و فساد را میراث ماندگار شهید آیت الله رئیسی برشمرد و توضیح داد: دولت چهاردهم نیز ادامه دهنده همین راه مسیر خدمت بی‌منت با تکیه بر صیانت از بیت المال است.

همتی با اشاره به اینکه مسئولان باید روحیه مردم داری را در سرلوحه امور مدیریتی خود قرار دهند، اظهار داشت: مسئولیت به معنای فاصله از مردم نباید تلقی شود بلکه این موضوع فرصتی برای خدمت به مردم است.

وی‌ ادامه داد: فروتنی و تحمل برابر نقدها و بی مهری ها دیگر صفات شخصیت بارز ایشان بود که انتظار می‌رود این روحیه الگوی کار ارزشمند برای مدیران و مسئولان باشد.