روند افزایشی حوادث رانندگی در زنجان نیازمند اقدام فوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن خلجی در همایش گرامیداشت ایمنی حمل و نقل که با محوریت نقش آموزش و نهادینهسازی فرهنگ ایمنی از سنین پایین در کاهش تلفات جادهای برگزار شد با اشاره به شرایط ویژه جامعه، وضعیت تصادفات را خارج از حالت عادی توصیف کرد و افزود: اگر نتوانیم این روند افزایشی را مهار کنیم، به یک معضل آزاردهنده تبدیل خواهد شد.
وی، تصادفات رانندگی را با بیماری سرطان مقایسه کرد و اظهار داشت: در بیماری سرطان، بخش عمدهای از تقصیر برعهده خود فرد است و در صورت پیشرفت بیماری، آمادگی ذهنی برای پذیرش مرگ در صورت پاسخگو نبودن به درمان وجود دارد اما تصادف اینگونه نیست بلکه یک فرد بیگناه و بدون هیچ زمینهای قربانی بیاحتیاطی دیگران میشود.
رییس پلیس راه استان زنجان، اخذ گواهینامه رانندگی را تنها آغاز راه دانست و گفت: نباید تصور کنیم با گرفتن گواهینامه راننده شدهایم؛ بلکه آزمون واقعی ما پس از دریافت گواهینامه آغاز میشود و باید با رانندگی درست، نتیجه این آزمون را به جامعه نشان دهیم.
وی همچنین به آمادگی پلیس راه برای اقدامات حفاظتی در حاشیه راهها به منظور صیانت از جان دانشآموزان اشاره کرد و افزود: گاهی شاهد رفتارهای پرخطری هستیم که جان این کودکان را به وضوح به خطر میاندازد.
خلجی بر لزوم هوشیاری و مسئولیتپذیری تمام رانندگان و تلاش مضاعف برای کاهش تلفات جادهای و ضرورت پذیرش اجتماعی و تلاش همگانی برای جلوگیری از وقوع تصادفات تاکید کرد.
فرهنگسازی و آموزش، کلید کاهش آمار تصادفات در جادهها
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان نیز با اشاره به آمار نگرانکننده حدود ۲۰ هزار جانباخته حوادث ترافیکی در کشور، عوامل مؤثر در بروز این حوادث را برشمرد و اظهار داشت: وضعیت خودروها، طراحی هندسی راهها، ایمنی زیرساختها و از همه مهمتر فرهنگ و آموزش از مهمترین مؤلفههای اثرگذار در کاهش تلفات جادهای است.
اصغر اسماعیلی، همافزایی دستگاههای مسئول و برنامهریزی هدفمند در حوزه آموزش را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و افزود: حضور فعال دانشآموزان با هدایت معلمان میتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایمنی سفر ایفا کند.
وی فرهنگسازی و آموزش را کلیدیترین راهکار کاهش تصادفات عنوان و بر بهرهگیری از ظرفیت کودکان و نوجوانان برای نهادینهسازی رفتارهای صحیح رانندگی تاکید کرد.
اسماعیلی با اشاره به نقش اثرگذار امدادگران، پلیس راهور و کارشناسان پزشکی قانونی در مدیریت و کاهش پیامدهای سوانح جادهای، ابراز امیدواری کرد: با استمرار این تلاشها، شاهد کاهش چشمگیر آمار تلفات در سالهای آینده باشیم.
نظر شما