به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در نشست بررسی نظام مسائل شهرستان گرگان، با محوریت ترافیک شهری، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و استفاده حداکثری از ظرفیتها برای بهبود شرایط زندگی شهروندان تأکید کرد.
وی در این جلسه که با حضور معاونان استاندار، فرماندار گرگان، مدیرانکل دستگاههای اجرایی، شهرداران، بخشداران و مسئولان انتظامی و ترافیکی برگزار شد، به بررسی مهمترین چالشهای این شهرستان پرداخت.
طهماسبی با اشاره به پروژه «جاده طبیعت به طبیعت» اظهار کرد: فاز نخست این طرح بهزودی به بهرهبرداری میرسد و در فاز دوم نیز موضوع تملک اراضی با جدیت دنبال خواهد شد.
استاندار گلستان همچنین به چالشهای حوزه برق در گرگان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط پیشرو در فصل گرما، احداث سه پست ۶۳ کیلوولت در مناطق طبیعت، سرخنکلاته و مهر در دستور کار قرار گرفته و مسائل این حوزه با تقسیم کار میان دستگاههای مرتبط پیگیری میشود.
طهماسبی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راه افزود: بخشی از مسیر بالادست روستای زیارت بهسازی شده و برای تکمیل مسیرهای منتهی به آبشار، با توجه به ظرفیت گردشگری منطقه، برنامهریزیهای لازم برای سال جاری انجام شده است.
وی درباره مدیریت ترافیک گرگان نیز اظهار کرد: در شرق شهر، طرحهایی برای هدایت بار ترافیکی به سمت کمربندی سرخنکلاته و میدان شهید قندهاری در حال اجراست و در غرب گرگان نیز بازسازی و بهسازی جاده قدیم کردکوی در دستور کار قرار دارد.
استاندار گلستان با تأکید بر رویکرد خدمتمحور مدیریت استان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع، موظفیم با استفاده از همه اختیارات قانونی، خدماتی در شأن مردم ارائه دهیم و مطالبات آنان را بهطور جدی پیگیری کنیم.
نظر شما