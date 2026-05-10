۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۱

استاندار گلستان: برای حل ترافیک گرگان از همه اختیارات استفاده می‌کنیم

گرگان- استاندار گلستان با تأکید بر ساماندهی نظام مسائل گرگان گفت: تسریع در پروژه‌های زیرساختی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، اولویت ما برای خدمت‌رسانی به مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در نشست بررسی نظام مسائل شهرستان گرگان، با محوریت ترافیک شهری، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط زندگی شهروندان تأکید کرد.

وی در این جلسه که با حضور معاونان استاندار، فرماندار گرگان، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی، شهرداران، بخشداران و مسئولان انتظامی و ترافیکی برگزار شد، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های این شهرستان پرداخت.

طهماسبی با اشاره به پروژه «جاده طبیعت به طبیعت» اظهار کرد: فاز نخست این طرح به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و در فاز دوم نیز موضوع تملک اراضی با جدیت دنبال خواهد شد.

استاندار گلستان همچنین به چالش‌های حوزه برق در گرگان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط پیش‌رو در فصل گرما، احداث سه پست ۶۳ کیلوولت در مناطق طبیعت، سرخنکلاته و مهر در دستور کار قرار گرفته و مسائل این حوزه با تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌شود.

طهماسبی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه افزود: بخشی از مسیر بالادست روستای زیارت بهسازی شده و برای تکمیل مسیرهای منتهی به آبشار، با توجه به ظرفیت گردشگری منطقه، برنامه‌ریزی‌های لازم برای سال جاری انجام شده است.

وی درباره مدیریت ترافیک گرگان نیز اظهار کرد: در شرق شهر، طرح‌هایی برای هدایت بار ترافیکی به سمت کمربندی سرخنکلاته و میدان شهید قندهاری در حال اجراست و در غرب گرگان نیز بازسازی و بهسازی جاده قدیم کردکوی در دستور کار قرار دارد.

استاندار گلستان با تأکید بر رویکرد خدمت‌محور مدیریت استان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع، موظفیم با استفاده از همه اختیارات قانونی، خدماتی در شأن مردم ارائه دهیم و مطالبات آنان را به‌طور جدی پیگیری کنیم.

