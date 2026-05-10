به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، افزود: لازم است ستادهای شهرستانی مرتبط با مناسبت‌های دفاع مقدس به‌صورت منظم تشکیل شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود.

وی بر فضاسازی مناسب شهری و فعالیت‌های رسانه‌ای در ایام گرامیداشت سوم خرداد تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضاهای شهری می‌تواند در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان نقش مهمی ایفا کند.

صادقی با اشاره به ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا، خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا باید به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و مستمر در طول سال انجام شود تا قدردانی از ایثارگری‌های آنان به شکل شایسته صورت گیرد.

وی همچنین بر تکمیل موزه دفاع مقدس استان و توجه به زیرساخت‌های فرهنگی مرتبط با این حوزه تأکید کرد و افزود: مستندسازی فعالیت‌های دستگاه‌ها و برنامه‌های اجراشده در حوزه دفاع مقدس نیز باید به‌طور دقیق انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توان برنامه‌هایی اثرگذار و درخور شأن این مناسبت‌های ملی برگزار کرد.

در ادامه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان با تأکید بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان، گفت: برنامه‌های گرامی‌داشت سوم خرداد و سایر مناسبت‌های دفاع مقدس باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در راستای انتقال ارزش‌های مقاومت به نسل جدید برگزار شود.



سرهنگ عباس بابایی با اشاره به در پیش بودن سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: این روز نماد مقاومت، ایثار و پیروزی ملت ایران است و باید با برنامه‌ریزی مناسب و مشارکت دستگاه‌های مختلف گرامی داشته شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و پایداری بخش مهمی از هویت ملی و دینی کشور است، افزود: پیروزی‌های ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی به‌ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس، نتیجه ایمان، ایستادگی و فداکاری رزمندگان اسلام و همراهی مردم بوده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان با تأکید بر ضرورت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان، گفت: امروز یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی، تبیین صحیح فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت برای نسل جدید است؛ نسلی که باید با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان آشنا شود.

بابایی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در این حوزه، تصریح کرد: معرفی دستاوردهای دفاع مقدس و نمایش اقتدار و توانمندی‌های کشور، به‌ویژه در حوزه نیروهای مسلح، از جمله محورهای مهم برنامه‌های پیش‌رو است.

وی همچنین بر هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: لازم است از موازی‌کاری در اجرای برنامه‌ها جلوگیری شود و فعالیت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که بیشترین تأثیرگذاری را در جامعه به‌ویژه میان جوانان داشته باشد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان با اشاره به ضرورت مستندسازی برنامه‌ها، افزود: ثبت و گزارش دقیق فعالیت‌های انجام‌شده در سامانه مربوطه برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها ضروری است.

بابایی با اشاره به اهمیت حفظ اسناد و آثار مرتبط با دفاع مقدس خاطرنشان کرد: برخی از اماکن و تجهیزات آسیب‌دیده می‌تواند به عنوان یادمان‌های تاریخی نگهداری شود تا نسل‌های آینده از نزدیک با واقعیت‌های آن دوران و جنایات دشمن آشنا شوند.