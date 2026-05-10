به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز فتحی در همایش گرامیداشت ایمنی حمل و نقل، با قدردانی از همکاری مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در اجرای برنامه‌های آموزش قانون در مدارس روستایی و حاشیه راه‌ها، این اقدام را گامی ارزشمند در تقویت ابعاد مختلف یادگیری دانش‌آموزان دانست و گفت: آموزش و پرورش در کنار آموزش علمی، مسئولیت تربیت فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و مهارتی آینده‌سازان کشور را نیز بر عهده دارد و نهادینه‌سازی قانون‌مداری باید از دوران کودکی آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش قانون‌مداری از سنین پایه اظهار کرد: از مجموعه عزیزانی که در حوزه راهداری برای فراهم‌سازی شرایط آموزش قانون در مدارس روستایی و به‌ویژه مدارس حاشیه راه‌ها تلاش کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم بی‌تردید این همکاری و همراهی اقدامی مؤثر و ماندگار در مسیر تربیت دانش‌آموزانی آگاه، مسئولیت‌پذیر و قانون‌مدار است.

فتحی افزود: آموزش و پرورش نهادی تک‌بعدی نیست و رسالت آن تنها به انتقال مفاهیم درسی محدود نمی‌شود. این مجموعه، ابعاد مختلف شخصیت دانش‌آموزان و آینده‌سازان این سرزمین را در نظر می‌گیرد و برای رشد و بالندگی آنان در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اعتقادی و مهارتی برنامه‌ریزی می‌کند. بر همین اساس، هر اقدامی که بتواند به تقویت یادگیری و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان کمک کند، از نگاه آموزش و پرورش اقدامی ارزشمند و قابل حمایت است.

فتحی با بیان اینکه آموزش قانون و نهادینه‌کردن فرهنگ احترام به قانون باید از سال‌های ابتدایی زندگی آغاز شود، تصریح کرد: همه ما بر این باوریم، کشوری پایدار و توسعه‌یافته است که بر مدار قانون حرکت کند و شهروندان آن، قانون را ملاک رفتار و عمل خود قرار دهند. احترام به قانون، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رعایت حقوق دیگران، مفاهیمی هستند که اگر از دوران کودکی آموزش داده شوند، در آینده به رفتارهای پایدار اجتماعی تبدیل خواهند شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در بهترین سن برای یادگیری مفاهیم پایه و ماندگار قرار دارند و آموزش قانون‌مداری در این دوره می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی مسئول، منظم و متعهد باشد. از این‌رو، اجرای برنامه‌های مشترک با دستگاه‌هایی همچون راهداری که در حوزه آموزش نکات ایمنی، اجتماعی و قانونی به دانش‌آموزان نقش‌آفرینی می‌کنند، اقدامی راهبردی و اثرگذار به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر تداوم این همکاری‌ها گفت: آموزش و پرورش استان زنجان همانند سنوات گذشته در کنار مجموعه راهداری خواهد بود و از برنامه‌هایی که به ارتقای داشته‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان کمک کند، حمایت خواهد کرد. ما معتقدیم تعامل بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند فرصت‌های آموزشی گسترده‌تر و عمیق‌تری را برای دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق روستایی و مدارس حاشیه راه‌ها فراهم آورد.

فتحی همچنین با اشاره به نتایج این طرح خاطرنشان کرد: تاکنون ۳ هزار دانش‌آموز مدارس حاشیه راه‌ها تحت آموزش قرار گرفته‌اند و این آمار نشان‌دهنده اهمیت، گستردگی و اثرگذاری این برنامه است که امیدواریم با استمرار چنین اقداماتی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح آگاهی دانش‌آموزان در زمینه قانون‌مداری، ایمنی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشیم.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش کودکان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و هرچه بتوانیم مفاهیم ارزشمندی چون قانون‌گرایی، نظم، رعایت حقوق دیگران و مسئولیت‌پذیری را از سنین پایین به دانش‌آموزان آموزش دهیم، در آینده جامعه‌ای آگاه‌تر، منسجم‌تر و پایبندتر به قانون خواهیم داشت.