  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

خبیری از مدیرعاملی باشگاه خیبر کنار رفت

خبیری از مدیرعاملی باشگاه خیبر کنار رفت

مدیرعامل باشگاه خیبر به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خبیری که در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴ به عنوان مدیرعامل باشگاه خیبر خرم‌آباد منصوب شده بود، از سمت خود در این باشگاه کناره‌گیری کرد.

خبیری طی روزهای اخیر نشستی را با مالک باشگاه خیبر برگزار کرده و پس از بررسی شرایط موجود، طرفین به صورت توافقی تصمیم به قطع همکاری و جدایی گرفتند.

حسین خبیری پیش از حضور در باشگاه خیبر خرم‌آباد، سابقه مدیرعاملی در باشگاه فولاد خوزستان را در کارنامه خود دارد. همچنین او در سال‌های گذشته در بدنه مدیریتی باشگاه پرسپولیس نیز فعالیت داشته و در بخش‌های مختلف اجرایی این باشگاه مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفته بود.

کد مطلب 6825826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها