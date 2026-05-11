خروج قطعی پیرمردهای پرحاشیه تیم فوتبال پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه پرسپولیس در شرایطی برنامهریزی برای فصل آینده را آغاز کردهاند که اولویت اصلی آنها حفظ اوسمار ویهرا روی نیمکت سرخپوشان است. سرمربی برزیلی پرسپولیس که توانسته ارتباط مناسبی با مجموعه تیم برقرار کند، حالا به گزینه اصلی مدیریت برای ادامه پروژه فنی این باشگاه تبدیل شده است.
مدیران پرسپولیس معتقدند ادامه همکاری با اوسمار تنها در صورتی میتواند به موفقیت بلندمدت منجر شود که تغییرات اساسی در ترکیب تیم و فضای رختکن ایجاد شود. موضوعی که باعث شده بحث جدایی چند بازیکن باتجربه و گرانقیمت بیش از هر زمان دیگری جدی شود.
بر اساس پیگیریهای خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برخلاف رضا درویش نگاه متفاوتی به آینده تیم دارد و اعتقاد ویژهای به پوستاندازی در ترکیب سرخپوشان پیدا کرده است. او معتقد است ادامه مسیر با ساختار فعلی نمیتواند آینده مطمئنی برای پرسپولیس رقم بزند و تیم نیازمند تزریق انرژی و انگیزه تازه است.
مدیریت باشگاه به دنبال آن است که میانگین سنی تیم را کاهش دهد و بخشی از بودجه سنگین قراردادها را نیز کنترل کند. در این میان، تعدادی از بازیکنان باتجربه پرسپولیس که طی سالهای اخیر قراردادهای بسیار سنگینی با باشگاه داشتهاند، در لیست خروج احتمالی قرار گرفتهاند.
این بازیکنان در حالی همچنان جزو گرانترین نفرات تیم محسوب میشوند که برخی از آنها مدتهاست جایگاهی در تیم ملی ندارند اما به واسطه تجربه و سابقه حضور در پرسپولیس، قراردادهایی با ارقام بسیار بالا دریافت کردهاند؛ قراردادهایی که فاصله قابل توجهی با دریافتی بازیکنان جوانتر تیم دارد.
اوسمار ویهرا نیز از ایده جوانسازی تیم استقبال کرده و تمایل دارد پرسپولیس فصل آینده با ساختاری متفاوت، دوندگی بیشتر و انگیزه بالاتر وارد مسابقات شود. به همین دلیل، هماهنگی میان کادر فنی و مدیریت باشگاه برای ایجاد تغییرات در فهرست بازیکنان شکل گرفته است.
در شرایطی که هنوز وضعیت نهایی نقلوانتقالات پرسپولیس مشخص نیست، اما نشانهها حکایت از آن دارد که سرخپوشان در تابستان پیش رو یکی از پرتحرکترین پنجرههای نقلوانتقالاتی سالهای اخیر خود را تجربه خواهند کرد که میتواند پایان حضور برخی چهرههای قدیمی در این تیم را رقم بزند.
