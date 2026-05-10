به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کاظمیفرد، رئیس شورای اسلامی شهر خرمآباد، به مناسبت بیستم اردیبهشت، روز شهر خرمآباد، پیامی صادر کرد.
خرمآباد؛ گوهری در دل زاگرس با میراثی از شکوه و اصالت
کاظمیفرد در این پیام با عنوان «خرمآباد؛ مهد تمدن، پایتخت گردشگری و سرزمین شکوه» آورده است: امروز، بیستم اردیبهشت، روزِ تجلیل از شهری است که تاریخ، در گامهای آن قدم زده و تمدن، در خاک آن ریشه دوانده است. خرمآباد، این شهرِ عزیز و باستانی، تنها یک نقطه بر نقشه نیست؛ بلکه گوهری در دل کوههای زاگرس است که با میراثی از شکوه و اصالت، همواره نگاه جهان را به خود خیره کرده است.
ظرفیتهای بیپایان گردشگری در خرمآباد
رئیس شورای اسلامی شهر خرمآباد گفت: ما در شهری زندگی میکنیم که از طبیعتی بینظیر و پتانسیلهای گردشگری بیپایان برخوردار است؛ از قلعههای باستانی که نگهبان تاریخ ما هستند تا آبشارهای خروشان و طبیعت بکر که روح را جلا میدهند. خرمآباد، شهری است که با تمام ظرفیتهای خود، شایستگی آن را دارد تا به یکی از قطبهای اصلی گردشگری و فرهنگ در منطقه بدل شود.
ایستادگی در برابر حملات دشمن
کاظمیفرد با اشاره به چالشهای پیش روی این شهر تصریح کرد: بیتردید، این مسیرِ شکوه، بدون چالش نبوده است. اگرچه در جریانات اخیر، حملات تروریستی و اقدامات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا زخمهایی بر پیکرهی این شهرِ زیبا وارد کرد، اما همین زخمها، نشان از ایستادگی و اصالت این خاک دارد.
بازسازی و ارتقای کیفیت زندگی با عزم راسخ
رئیس شورای اسلامی شهر خرمآباد افزود: ما با تمام توان تلاش کردیم تا این آسیبها را به سرعت ترمیم کنیم و همچنان با همان عزم راسخ، برای بازسازی و ارتقای سطح کیفی زندگی در این شهر، به مسیر خود ادامه میدهیم.
خرمآباد؛ شهری که لایق میراث دیرینه و آرمانهای بلند مردمانش خواهد بود
کاظمیفرد در پایان پیام خود اظهار داشت: در روز شهر، از تمامی شهروندان شریف و باارزش خرمآباد، که سرمایهی اصلی این شهر و تکیهگاه اصلی توسعه هستند، صمیمانه سپاسگزارم. ما با هم، خرمآبادی مدرن، زیبا و شکوهمند خواهیم ساخت که لایقِ میراث دیرینه و آرمانهای بلند مردمانش باشد.
نظر شما