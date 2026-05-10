۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

رئیس شورای شهر خرم‌آباد: «خرم‌آباد» شایسته تبدیل به قطب گردشگری است

خرم‌آباد- رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، گفت: خرم‌آباد، شهری است که با تمام ظرفیت‌های خود، شایستگی آن را دارد تا به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری و فرهنگ در منطقه بدل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کاظمی‌فرد، رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، به مناسبت بیستم اردیبهشت، روز شهر خرم‌آباد، پیامی صادر کرد.

خرم‌آباد؛ گوهری در دل زاگرس با میراثی از شکوه و اصالت

کاظمی‌فرد در این پیام با عنوان «خرم‌آباد؛ مهد تمدن، پایتخت گردشگری و سرزمین شکوه» آورده است: امروز، بیستم اردیبهشت، روزِ تجلیل از شهری است که تاریخ، در گام‌های آن قدم زده و تمدن، در خاک آن ریشه دوانده است. خرم‌آباد، این شهرِ عزیز و باستانی، تنها یک نقطه بر نقشه نیست؛ بلکه گوهری در دل کوه‌های زاگرس است که با میراثی از شکوه و اصالت، همواره نگاه جهان را به خود خیره کرده است.

ظرفیت‌های بی‌پایان گردشگری در خرم‌آباد

رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد گفت: ما در شهری زندگی می‌کنیم که از طبیعتی بی‌نظیر و پتانسیل‌های گردشگری بی‌پایان برخوردار است؛ از قلعه‌های باستانی که نگهبان تاریخ ما هستند تا آبشارهای خروشان و طبیعت بکر که روح را جلا می‌دهند. خرم‌آباد، شهری است که با تمام ظرفیت‌های خود، شایستگی آن را دارد تا به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری و فرهنگ در منطقه بدل شود.

ایستادگی در برابر حملات دشمن

کاظمی‌فرد با اشاره به چالش‌های پیش روی این شهر تصریح کرد: بی‌تردید، این مسیرِ شکوه، بدون چالش نبوده است. اگرچه در جریانات اخیر، حملات تروریستی و اقدامات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا زخم‌هایی بر پیکره‌ی این شهرِ زیبا وارد کرد، اما همین زخم‌ها، نشان از ایستادگی و اصالت این خاک دارد.

بازسازی و ارتقای کیفیت زندگی با عزم راسخ

رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد افزود: ما با تمام توان تلاش کردیم تا این آسیب‌ها را به سرعت ترمیم کنیم و همچنان با همان عزم راسخ، برای بازسازی و ارتقای سطح کیفی زندگی در این شهر، به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

خرم‌آباد؛ شهری که لایق میراث دیرینه و آرمان‌های بلند مردمانش خواهد بود

کاظمی‌فرد در پایان پیام خود اظهار داشت: در روز شهر، از تمامی شهروندان شریف و باارزش خرم‌آباد، که سرمایه‌ی اصلی این شهر و تکیه‌گاه اصلی توسعه هستند، صمیمانه سپاسگزارم. ما با هم، خرم‌آبادی مدرن، زیبا و شکوهمند خواهیم ساخت که لایقِ میراث دیرینه و آرمان‌های بلند مردمانش باشد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
