  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

دومین بانوی فرماندار در مازندران منصوب شد

دومین بانوی فرماندار در مازندران منصوب شد

محمودآباد - فاطمه رحمانی در حکمی از سوی مهدی یونسی استاندار مازندران به عنوان دومین بانوی فرماندار در استان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم استاندار مازندران، فاطمه رحمانی به‌عنوان سرپرست فرمانداری محمودآباد منصوب شد تا نام او به‌عنوان دومین بانوی فرماندار استان در دولت چهاردهم ثبت شود. ‎

فاطمه رحمانی، از نیروهای جوان و متخصص استان مازندران، با حکم استاندار مازندران به‌عنوان سرپرست فرمانداری محمودآباد منصوب شد. وی که متولد دهه هفتاد و دارای مدرک دکتری مهندسی شیمی است.

رحمانی پیش از این، در سمت‌هایی، چون قائم‌مقام فرماندار آمل، بخشدار مرکزی این شهرستان و مسئول طرح‌های توسعه‌ای آمل فعالیت داشته و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه را در کارنامه خود دارد.

او در این سمت، جانشین مهدی قاسمی شد. به این ترتیب، رحمانی به‌عنوان دومین بانوی فرماندار در دولت چهاردهم در استان مازندران شناخته می‌شود؛ سمتی که نشانگر حضور و نقش‌آفرینی روزافزون بانوان در مدیریت اجرایی استان است

کد مطلب 6825024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها