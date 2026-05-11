میراسماعیلی: نتایج مثبت دیدار با «ویزر» را جودو ایران خواهد دید 

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی که روز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) به دعوت رئیس فدراسیون جهانی در قزاقستان نشست دو ساعته‌ خصوصی و مهمی با وی داشت، نتایج این دیدار را برای جودو ایران مثبت ارزیابی کرد.

میراسماعیلی در تشریح جلسه مهمی که با «ماریوس ویزر» رئیس فدراسیون جهانی جودو داشت گفت: در ابتدای این نشست پیام آقای دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان را به رئیس فدراسیون جهانی اعلام کردم که ایشان نیز متقابلا با قدردانی از وزیر ورزش ایران، از وی دعوت کرد تا در مسابقات جهانی جودو که سال جاری در باکو برگزار خواهد شد، حضور داشته باشد.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: آقای وزیر با اشاره به دیداری که در ترکیه با وزیر ورزش ایران داشته است خواستار تعامل و ارتباط بیشتر با ورزش ایران شد و رسما از دکتر دنیامالی دعوت کرد به عنوان مهمان ویژه در مسابقات جهانی حضور داشته باشد.

آرش میراسماعیلی در مورد مسائل مطرح شده در نشست با رئیس فدراسیون جهانی گفت: مهمترین مسئله ای که با ایشان مطرح کرد شهادت تعدادی از جودوکاران ایران در حملات آمریکایی - صهیونیستی به کشورمان بود که آقای ویزر ابراز تاسف خودشان را اعلام و تاکید کردند که از طرف ایشان به خانواده جودوکارانی که فرزندانشان را در این جنگ از دست داده اند تسلیت بگویم. وی اعلام کرد که این شهدا جزو خانواده جودو جهان بودند و بابت اتفاقی که رخ داده متاسف است.

رئیس فدراسیون جودو در ادامه به ارایه گزارشی از وضعیت این رشته در ایران به رئیس جهانی اشاره کرد و گفت: وضعیت ملی پوشان و رویدادهای پیش روی تیم ملی ایران را برای ایشان تشریح کردم و همچنین در مورد وضعیت داوران جودو کشورمان هم نکاتی را مطرح کردم.

وی ادامه داد: آقای ویزر از این که جودوکاران ایران پس از ۶ سال دوری در مسابقات گرنداسلم شرکت کرده اند بسیار خوشحال بود و ابراز امیدواری کرد که این حضور در رویدادها و تورنمنت های آینده هم ادامه داشته باشد و جودو ایران به سطح اول جهان برگردد.

میراسماعیلی در پایان با تاکید بر این که نتایج مثبت این جلسه را جودو ایران در آینده خواهد دید گفت: تعامل و هماهنگی بسیار خوبی بین فدراسیون جودو ایران و فدراسیون جهانی وجود دارد که آقای ویزر هم در این نشست بر این تعامل تاکید و خواستار ادامه ارتباط نزدیک با ایران شد.

در پایان این نشست از سوی آرش میراسماعیلی هدیه ای به رسم یادبود به «ماریوس ویزر» رئیس فدراسیون جهانی جودو اهدا شد.