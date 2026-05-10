تسلیت مدیرکل بنیاد شهید لرستان در پی درگذشت پدر شهید «محمد کاوه فنی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، با صدور پیامی، درگذشت پدر شهید والامقام «محمد کاوه فنی» در شهرستان پلدختر را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت مدیرکل بنیاد شهید لرستان خطاب به خانواده شهید والامقام «محمد کاوه فنی» آمده است:

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خبر درگذشت مرحوم «حاج ملک محمد کاوه فنی»، اسوه صبر و ایستادگی، پدر شهید والامقام «محمد کاوه فنی» و برادر شهید والامقام سردار «ملک علی کاوه فنی» موجب تألم و تأثر خاطر گردید.

پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایه‌های خویش گذشت و فرزند خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای الهی هدیه نمود و امروز پس از سالها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه به فرزند شهیدش پیوست.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.