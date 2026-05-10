منبع پاکستانی به الجزیره: پاسخ ایران به طرف آمریکایی منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دیپلماتیک پاکستانی امروز یکشنبه اعلام کرد که پاسخ ایران اندکی پیش دریافت و به طرف آمریکایی منتقل شده است.

این در حالیست که پیشتر خبرگزاری رسمی ایران تایید کرد که تهران پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ را به میانجی پاکستانی تحویل داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قبلا چند بار اعلام کرده بود که دیدگاه‌ها و ملاحظات ایران راجع به پیشنهادهای آمریکا، بعد از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی، ارسال خواهد شد.

بر اساس طرح پیشنهادی، در این مرحله مذاکرات متمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه خواهد بود.