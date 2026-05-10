مصوبات مجلس قابل معامله نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تجربه مذاکرات با دولت آمریکا گفت: طرف آمریکایی در مذاکرات میگفت که دست ما نیست و باید با کنگره توافق کنید، اما به نظر من تفاوت اساسی اینجاست که مصوبات مجلس ما نه تنها پایدار است، بلکه قابل چانهزنی هم نیست؛ یعنی اگر کسی بخواهد معاملهای انجام دهد، مجلس باید خودش دوباره تغییر نظر دهد و آن را اصلاح کند.
طاهری با تأکید بر اهمیت عدد پیشنویس مصوبات در حوزه درآمدهای ارزی خاطرنشان کرد: رقم مطرحشده در این زمینه حدود ۱۵ میلیارد دلار است، در حالی که اگر تحریم نباشد، درآمد سالانه نفتی ایران میتواند مثلاً ۴۰ میلیارد دلار باشد. بنابراین، یکسوم درآمد نفتی ما رقم قابل توجهی است و میتواند گشایش بزرگی ایجاد کند.
وی افزود: این گشایش بهویژه در حوزه درآمد ارزی خود را نشان میدهد. اگر الان درآمدی از محل جنگ یا عملکردهای دیگر داشته باشیم، تبدیل آن به ریال میتواند چند برابر برای کشور گشایش ایجاد کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مصیبت کنونی نوسانگیری، عدم تناسب نرخ با تقاضا، تزریق نکردن یا تزریق نامناسب ارز به بازار و چندلایه شدن و چندنرخی شدن بازار ارز، همه با تزریق منظم ارز ناشی از این درآمد پایدار منتفی میشود.
