موج کوتاه بارشی در راه کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل دادههای هواشناسی، از روز سهشنبه تا عصر چهارشنبه موجی کوتاه جو استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: در این مدت علاوه بر افزایش ابر و تشدید نسبی وزش باد، در برخی ساعات بارشهایی به صورت رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق در سطح استان رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط بارشی گفت: احتمال دارد بهویژه در روز سهشنبه و در نیمه شمالی استان، رگبارها بهصورت پراکنده با تگرگ همراه شوند.
زورآوند ادامه داد: با خروج این سامانه، در دو روز پایانی هفته تنها در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر پیشبینی میشود و پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان انتظار نمیرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین متوسط دمای هوا از امروز تا روز چهارشنبه بهتدریج و با روندی آرام افزایش خواهد یافت.
