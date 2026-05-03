رگبارهای بهاری و رعدوبرق در راه کرمانشاه است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل‌های هواشناسی، هوای امروز استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط ممکن است در برخی نقاط به‌ویژه مناطق کوهستانی با رگبارهای پراکنده و ضعیف همراه باشد، هرچند این بارش‌ها گسترده نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از روز دوشنبه تا سه‌شنبه، با عبور یک سامانه ناپایدار از جو منطقه، شرایط برای تشدید ناپایداری‌ها فراهم می‌شود و در برخی ساعات شاهد وزش باد نسبتاً شدید، رشد ابر و بارش‌های بهاری خواهیم بود.

زورآوند تصریح کرد: این بارش‌ها در نیمه شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و در برخی نقاط ممکن است با رعدوبرق و حتی رگبارهای پراکنده تگرگ نیز همراه شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی در ادامه هفته گفت: از روز چهارشنبه با خروج این سامانه، به‌تدریج شرایط پایدار در استان حاکم می‌شود و تا پایان هفته پدیده جوی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این مدت تنها در برخی ساعات رشد ابر و وزش باد ملایم رخ خواهد داد و شرایط جوی نسبتاً آرام خواهد بود.

زورآوند در پایان درباره تغییرات دمایی نیز گفت: دمای هوا تا روز دوشنبه روندی افزایشی خواهد داشت، اما در روز سه‌شنبه کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و پس از آن تا پایان هفته تغییرات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.