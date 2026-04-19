علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: سامانه بارشی فعال در منطقه تا روز سهشنبه همچنان بر شرایط جوی استان حاکم خواهد بود و به تناوب موجب بارش باران در نقاط مختلف میشود.
وی با اشاره به ویژگیهای این سامانه افزود: این شرایط ناپایدار علاوه بر بارش باران، با وزش باد، رعدوبرق و کاهش نسبی دمای روزانه همراه خواهد بود و در برخی ساعات شدت ناپایداریها افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه توزیع بارش در سطح استان متفاوت است، گفت: در روز یکشنبه، بارندگیها بیشتر در نیمه شمالی و مناطق مرکزی متمرکز است، اما در روزهای دوشنبه و سهشنبه، نیمه جنوبی و نواحی شرقی بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت.
زورآوند با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی این وضعیت تصریح کرد: در برخی مناطق امکان آبگرفتگی معابر، ایجاد رواناب و حتی سیلابی شدن مسیلها وجود دارد و در مواردی نیز رگبارهای تگرگ بهصورت پراکنده دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: وزش باد نیز طی ساعاتی از امروز بهویژه در مناطق شرقی استان شدت بیشتری خواهد داشت که میتواند موجب بروز مشکلاتی در برخی نقاط شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی در روزهای پایانی هفته گفت: در روز چهارشنبه احتمال وقوع رگبارهای پراکنده بهاری بهخصوص در مناطق شمالی وجود دارد، اما بهتدریج از اواخر هفته شرایط جوی پایدارتر خواهد شد.
زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی هفته علاوه بر افزایش نسبی دما، پدیده خاصی جز وزش باد ملایم و رشد ابر در برخی ساعات برای استان پیشبینی نمیشود.
