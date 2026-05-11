مدیرکل هواشناسی کرمانشاه: موج بارشی کوتاه در راه است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، از روز سهشنبه تا صبح چهارشنبه موجی کوتاه جو استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: این سامانه موجب افزایش نسبی سرعت باد و در برخی ساعات سبب وقوع رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط ناپایدار جوی گفت: فعالیت این موج در روز سهشنبه و بهویژه در نیمه شمالی استان بیشتر خواهد بود و در این مناطق احتمال همراهی بارشها با تگرگ پراکنده نیز وجود دارد.
زورآوند ادامه داد: با خروج این سامانه از ظهر چهارشنبه تا اواسط جمعه، تنها در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر پیشبینی میشود و پدیده قابل توجه دیگری برای استان انتظار نمیرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا که طی امروز و فردا روندی آرام افزایشی دارد، در روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه به طور موقت کاهش خواهد یافت.
