۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه: موج بارشی کوتاه در راه است

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان از فعالیت یک موج کوتاه جوی از سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه خبر داد و گفت این سامانه با رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ در برخی مناطق همراه خواهد بود.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، از روز سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه موجی کوتاه جو استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: این سامانه موجب افزایش نسبی سرعت باد و در برخی ساعات سبب وقوع رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط ناپایدار جوی گفت: فعالیت این موج در روز سه‌شنبه و به‌ویژه در نیمه شمالی استان بیشتر خواهد بود و در این مناطق احتمال همراهی بارش‌ها با تگرگ پراکنده نیز وجود دارد.

زورآوند ادامه داد: با خروج این سامانه از ظهر چهارشنبه تا اواسط جمعه، تنها در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر پیش‌بینی می‌شود و پدیده قابل توجه دیگری برای استان انتظار نمی‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا که طی امروز و فردا روندی آرام افزایشی دارد، در روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه به طور موقت کاهش خواهد یافت.

