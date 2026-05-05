رگبار بهاری مهمان آسمان کرمانشاه است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت جوی استان کرمانشاه را تشریح کرد و گفت آسمان استان امروز به‌صورت قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابرناکی نیز رخ خواهد داد و در تعدادی از مناطق، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، احتمال وقوع رگبارهای بهاری و رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد این شرایط جوی موقتی بوده و از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده پدیده قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند بیان کرد در این بازه زمانی تنها در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهیم بود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد شد.

وی همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت میانگین دما طی امروز و فردا کاهش نسبی خواهد داشت اما از روز پنجشنبه به‌تدریج روند افزایش دما آغاز می‌شود.