به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح تنظیم بازار، تقویت رونق اقتصادی شهرستان، ظهر یکشنبه نشست تخصصی بررسی راهکارهای ایجاد بازارچه دائمی محصولات کشاورزی (روستا بازار) با حضور فرماندار سلسله، مدیرکل تعاون روستایی استان، شهردار الشتر و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

حمایت مستقیم از تولیدکنندگان و ساماندهی عرضه محصولات کشاورزی

این نشست با هدف حمایت مستقیم از تولیدکنندگان و ساماندهی عرضه محصولات کشاورزی برگزار شد.

فرماندار سلسله با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در شبکه تعاون روستایی اظهار داشت: ایجاد بازارچه دائمی و روستا بازار نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه اقدامی راهبردی برای تنظیم بازار، حذف واسطه‌های غیرضروری و حمایت از تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

نظارت فرمانداری بر هماهنگی شهرداری و دستگاه‌های اجرایی

مریم ملکی صادقی افزود: فرمانداری با تمام توان بر هماهنگی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظارت خواهد کرد تا این بازارچه در بهترین شرایط و با امکانات مناسب برای بهره‌برداری عمومی ایجاد شود.

کاهش فاصله تولید تا مصرف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه تعاون روستایی

مدیرکل تعاون روستایی استان با اشاره به نقش این سازمان در ساماندهی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی گفت: تلاش ما بر این است که با همکاری شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و انبارداری شبکه تعاون روستایی، فاصله میان تولید تا مصرف را کاهش دهیم.

وی تأکید کرد: با راه‌اندازی این بازارچه‌های دائمی، محصولات کشاورزی با کیفیت و با قیمت مصوب و عادلانه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و زمینه حمایت عملی از تولیدکنندگان و رونق اقتصاد محلی فراهم خواهد شد.