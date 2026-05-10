وضعیت رانش زمین تنگه ابوالقیس بحرانی و ناپایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی عصر یحشنبه از محل وقوع رانش زمین در تنگه ابوالقیس شهرستان سوادکوه بازدید و وضعیت عملیاتی و ایمنی منطقه را از نزدیک بررسی کرد.

وی افزود: این رانش زمین به ارتفاع حدود ۳۰ متر در باند برگشت محور اصلی تهران-شمال و در فاصله ۵۰۰ متری راهدارخانه اوریم رخ داده است و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد نزدیکی منطقه به زیرساخت‌های حیاتی احتمال تبدیل شدن حادثه به بحران گسترده را افزایش داده است.

محمدی با اشاره به تأکیدات استاندار مازندران بر حساسیت مناطق رانشی بیان کرد: ایمن سازی باید بر پایه مطالعات تخصصی انجام شود. وجود شبکه برق ۲۰ کیلووات، عبور لوله نفت ۳۲ اینچ و مجاورت با نهر آب‌های کشاورزی در محل رانش، وضعیت را بسیار ناپایدار و خطرآفرین ساخته است.

وی افزود: مشاهدات میدانی نشان می‌دهد آثار رانش ادامه دارد و احتمال حرکت بیشتر توده خاک و ناپایداری منطقه بسیار بالا است.

محمدی تأکید کرد: تیم‌های فنی و امدادی با دقت بالا منطقه را رصد کنند و اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای ارتباطی اصلی انجام دهند.