رانش زمین در روستای لشکان رودسر؛ ۷ واحد مسکونی در معرض خطر است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- خدیجه جعفرپور: باران‌های سیل‌آسای چند روز اخیر در شرق گیلان، بار دیگر آسیب‌پذیری جاده‌های روستایی را به رخ کشید. رانش زمین در روستای لشکان از توابع بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر، ضمن تخریب اراضی کشاورزی، مسیر تردد اهالی را مسدود کرده و خطر تخریب چند واحد مسکونی را جدی ساخته است. این روستا که در منطقه‌ای کوهستانی و با دسترسی محدود واقع شده، این روزها با یکی از بزرگ‌ترین بلایای طبیعی سال‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند.

شدت بارش‌ها در روزهای گذشته موجب نفوذ آب به لایه‌های زیرسطحی جاده روستایی لشکان شده و این رانش که کماکان ادامه دارد، خسارت‌های قابل توجهی به زمین‌های کشاورزی حاشیه مسیر وارد کرده است. شاهدان عینی از گسترش تدریجی شکاف‌ها و ناپایداری بستر جاده خبر می‌دهند. هر روز که می‌گذرد، ابعاد این فاجعه بزرگ‌تر می‌شود و ساکنان منطقه در وحشت و نگرانی به سر می‌برند.

از آنجا که این پدیده در حال پیشروی است، احتمال تخریب چند باب منزل مسکونی واقع در نزدیکی گودال ایجاد شده وجود دارد. مسئولان محلی نسبت به تداوم رانش هشدار داده و خواستار اقدام سریع دستگاه‌های امدادی و راهداری برای ایمن‌سازی منطقه و جلوگیری از فاجعه احتمالی شده‌اند.

بر همین اساس خبرنگار مهر با حضور در منطقه آسیب‌دیده، از نزدیک در جریان ابعاد این فاجعه قرار گرفته و گفتگوهایی را با دهیار روستا، اهالی خسارت‌دیده و سرپرست جهاد کشاورزی رودسر انجام داده است. مشروح این گفتگوها و گزارش میدانی از آخرین وضعیت منطقه را در ادامه می‌خوانید.

دهیار لشکان: ۳۰۰ متر جاده به طور کامل تخریب شده است

«فردین طاهری» دهیار روستای لشکان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رانش زمین به صورت تدریجی از اواخر اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. این رانش هر روز ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند و ما روزبه‌روز شاهد خسارت‌های بیشتر هستیم.

وی افزود: هیچ هشداری از سوی کارشناسان مربوطه دریافت نکردیم و شاید دلیلی برای هشدار وجود نداشت.

دهیار لشکان با بیان جزئیات خسارت‌های وارده تصریح کرد: بیش از ۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه و ۳۰۰ متر از جاده روستایی به طور کامل (۱۰۰ درصد) تخریب شده است. این جاده تنها راه ارتباطی اهالی با مناطق اطراف بود و اکنون عملاً روستا در انزوا قرار گرفته است.

طاهری در پاسخ به این سؤال که آیا راه جایگزینی برای تردد اهالی وجود دارد یا خیر، گفت: راه جایگزینی وجود دارد، اما این راه بسیار باریک و ناامن است و نیاز به تعریض دارد. اگر مسئولان هرچه سریعتر برای تعریض این مسیر اقدام نکنند، اهالی با مشکل جدی در رفت‌وآمد مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: ۷ واحد مسکونی در معرض خطر جدی قرار دارد و ساکنان این واحدها شب‌ها را با اضطراب و ترس از فرو ریختن خانه‌هایشان به صبح می‌رسانند. ما به جهاد کشاورزی و راهداری در این خصوص نامه‌نگاری‌های متعددی صورت داده‌ایم، اما تاکنون پاسخ قاطعی دریافت نکرده‌ایم.

دهیار لشکان خاطرنشان کرد: از مسئولان می‌خواهیم هرچه سریعتر به داد ما برسند. ما نیاز فوری به ماشین‌آلات راهسازی جهت بازگشایی جاده جایگزین داریم. اگر این ماشین‌آلات در اختیار دهیاری لشکان قرار نگیرد، ممکن است فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رخ دهد.

۱۰۰ بوته فندق و منزلم تخریب شد

«احمد جان‌نژاد» یکی از اهالی خسارت‌دیده لشکان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از روزهای سخت این روزهای زندگی‌اش گفت: من سال‌ها زحمت کشیدم و این باغ فندق را با دستان خودم پرورش دادم. هر درخت برای من مثل یک فرزند بود. اما رانش زمین ظرف چند ساعت تمام زحمات یک عمرم را نابود کرد.

وی با اشاره به جزئیات خسارت وارده افزود: ۴ هزار متر از باغ فندقم که شامل ۱۰۰ بوته نهال فندق می‌شد، به کلی از بین رفته است. این نهال‌ها تازه به بار نشسته بودند و من به آنها امید فراوانی داشتم. علاوه بر این، منزل مسکونی‌ام نیز در اثر این رانش دچار تخریب شدید شده و عملاً غیرقابل سکونت است.

جان‌نژاد ادامه داد: خدا را شکر که خودم و خانواده‌ام در زمان وقوع رانش در خانه نبودیم و جان سالم به در بردیم. اما الان با یک مشکل بزرگ دیگر مواجه هستیم و آن جایی برای زندگی کردن است.

این کشاورز آسیب‌دیده اظهار داشت: من چندین بار به جهاد کشاورزی و بخشداری رحیم‌آباد مراجعه کرده‌ام، اما تاکنون هیچ کمکی دریافت نکرده‌ام. از مسئولان می‌خواهم به داد ما برسند و حداقل خسارت باغم را جبران کنند تا بتوانم دوباره زندگی‌ام را از سر بگیرم. من غیر از این باغ، هیچ منبع درآمد دیگری ندارم.

به خانه اقوام در رحیم‌آباد نقل مکان کرده‌ایم

«امیر حیدرزاده» از دیگر اهالی آسیب‌دیده از رانش زمین روستای لشکان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من سال‌ها در این روستا زندگی کرده‌ام و هیچ‌گاه چنین فاجعه‌ای را به یاد ندارم. زمینی که سال‌ها روی آن کار کرده بودم، یک‌شبه نابود شد.

وی با اشاره به وسعت خسارت وارده افزود: ۷ هزار متر از باغ فندق من که شامل ۳۰۰ بوته فندق می‌شد، به طور کامل از بین رفته است. این بوته‌ها سال‌ها قبل توسط پدرم کاشته شده بودند و برای ما یک ارثیه خانوادگی محسوب می‌شدند. دیدن صحنه نابودی آنها برای من بسیار دردناک بود.

حیدرزاده با بیان اینکه هم‌اکنون در چه شرایطی زندگی می‌کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه منزلمان نیز در معرض خطر تخریب قرار دارد، برای ادامه زندگی به خانه یکی از اقوام در شهر رحیم‌آباد اسکان پیدا کرده‌ایم. اما این وضعیت موقتی است و نمی‌توانیم برای همیشه مهمان دیگران باشیم.

وی گفت: چندین بار به جهاد کشاورزی رودسر مراجعه کرده‌ام و نامه‌نگاری‌هایی نیز انجام داده‌ام، اما هنوز هیچ اقدام جدی برای جبران خسارت ما انجام نشده است. از مسئولان می‌خواهیم هرچه سریعتر خسارت باغات ما را پرداخت کنند تا بتوانیم زندگی جدیدی را آغاز کنیم.

این کشاورز خسارت‌دیده با اشاره به آینده نامعلوم خود خاطرنشان کرد: من غیر از کشاورزی کار دیگری بلد نیستم. اگر باغم را از دست داده باشم، چه چیزی برایم باقی می‌ماند؟ از خدا می‌خواهم و از مسئولان انتظار دارم که به داد ما برسند.

رانش زمین ۱۲ میلیارد تومان خسارت به باغات وارد کرد

«مسلم امیرزاده» سرپرست جهاد کشاورزی رودسر، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید وقوع رانش زمین در روستای لشکان، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده، رانش زمین در این روستا خسارت‌های سنگینی به بخش کشاورزی منطقه وارد کرده است. برآورد اولیه ما نشان می‌دهد که این حادثه حدود ۱۲ میلیارد تومان خسارت به باغات فندق و گردو وارد کرده است.

وی با اشاره به جزئیات خسارت‌های وارده افزود: در اثر این رانش، ۵ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به طور کامل از بین رفته است. این اراضی عمدتاً زیر کشت فندق و گردو بودند که از محصولات استراتژیک و باارزش منطقه محسوب می‌شوند.

سرپرست جهاد کشاورزی رودسر تصریح کرد: بر اساس آمار دقیق‌تر، ۲ هزار اصله درخت فندق، ۲۰ اصله درخت گردو و همچنین ۶۰۰ متر لوله آب کشاورزی در اثر این رانش آسیب دیده و یا به طور کامل تخریب شده است. این لوله‌ها بخش مهمی از سیستم آبیاری باغات منطقه را تشکیل می‌دادند و با تخریب آنها، آبیاری مابقی باغات نیز با مشکل مواجه شده است.

امیرزاده در پاسخ به این سؤال که آیا برآورد دقیق‌تری از میزان خسارت انجام شده است، گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی بلافاصله پس از وقوع حادثه در منطقه حاضر شده و بازدید میدانی دقیقی انجام دادند. بر اساس این بازدیدها، میزان خسارت وارده به باغات را ۱۲ میلیارد تومان برآورد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: ما نتایج این بررسی‌ها را به صورت نامه‌نگاری رسمی به فرمانداری رودسر و همچنین جهاد کشاورزی استان گیلان اعلام کرده‌ایم. در این نامه‌ها، درخواست پیگیری فوری برای جبران خسارت کشاورزان آسیب‌دیده مطرح شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی رودسر با اشاره به اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: تیم‌های کارشناسی ما همچنان در حال پایش منطقه هستند و هرگونه تغییر در وضعیت رانش را رصد می‌کنند. همچنین پیگیری‌های لازم برای تخصیص اعتبار جهت جبران خسارت کشاورزان در حال انجام است.

امیرزاده در پایان با بیان اینکه جبران خسارت کشاورزان نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، گفت: امیدواریم با همکاری فرمانداری، استانداری و سایر نهادهای مرتبط، هرچه سریعتر بتوانیم بخشی از این خسارت‌ها را جبران کنیم تا کشاورزان عزیز که سرمایه‌های این مرز و بوم هستند، بتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.

انتظار برای اقدام فوری مسئولان

گزارش خبرنگار مهر حاکی است که منطقه لشکان این روزها در وضعیت قرمز به سر می‌برد. رانش زمین همچنان ادامه دارد و هر لحظه احتمال وقوع فاجعه‌ای بزرگتر وجود دارد. اهالی منطقه چشم به راه مسئولان دوخته‌اند تا هرچه سریعتر برای ایمن‌سازی منطقه، بازگشایی جاده جایگزین و جبران خسارت‌های وارده اقدام کنند.

بخش رحیم‌آباد رودسر که روستای لشکان در آن واقع شده، یکی از مناطق مستعد کشاورزی استان گیلان است و فندق و گردو از مهمترین محصولات باغی این منطقه محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه فصل برداشت فندق در پیش است، کشاورزان نگران از دست دادن محصول امسال خود نیز هستند.

اهالی امیدوارند که با پیگیری‌های رسانه‌ای و توجه مسئولان، هرچه سریعتر شاهد اقدامات عملی برای حل مشکلات آنها باشیم.

لازم به توضیح است؛ خبرنگار مهر در ادامه پیگیری‌های میدانی خود از ابعاد مختلف این حادثه از پیگیری‌های ویژه ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان رودسر در این حادثه خبر داد که مشروح آن‌ پس از بررسی ها و ارزیابی های نهایی توسط مسئولان متعاقباً منتشر خواهد شد .