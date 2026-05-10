ریزش دیواره کال در منطقه کشاورز مشهد؛ یک نفر فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از وقوع حادثه ریزش دیواره کال در منطقه کشاورز ۹/۲۳ مشهد خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه دو نفر زیر آوار محبوس شدند که عملیات رهاسازی آنان توسط تیم‌های امدادی انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: این حادثه ظهر یکشنبه رخ داد و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه‌های ۳۷، ۲۱، ۲۹، ۱۴، ۱۲، ۳۸ و نجات ۷ به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: امدادگران موفق شدند هر دو نفر محبوس را از زیر آوار خارج کنند. حال یکی از مصدومان توسط عوامل اورژانس مساعد گزارش شده است و نفر دوم متأسفانه جان خود را از دست داد.

فرخنده تأکید کرد: عملیات جستجو و آواربرداری ساعت ۱۴:۲۵ به پایان رسید و گزارش تکمیلی متعاقباً از سوی سازمان آتش‌نشانی مشهد اعلام خواهد شد.