خطر سیلاب دره چهلمیر را برای ۲ روز به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صادقی ظهار کرد: این تصمیم پس از صدور هشدارهای هواشناسی و پیرو تصمیمات ستاد مدیریت بحران برای حفظ ایمنی گردشگران و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی اتخاذ شده است و از تمامی گردشگران و کوهنوردان درخواست می‌شود در این مدت از حضور در منطقه خودداری کنند.

رئیس پارک ملی تندوره گفت: با توجه به پیش‌بینی سامانه بارشی شدید و باران‌های رگباری، احتمال وقوع سیلاب در مسیرها و دره‌های پارک بسیار بالا است. از این‌رو دره چهلمیر تا پایان هشدار نارنجی، به‌ طور کامل تعطیل خواهد بود و نیروهای حفاظتی در مسیرهای اصلی مستقر می‌شوند تا از ورود افراد به منطقه جلوگیری شود.

وی با اعلام اینکه دره چهلمیر جزئی از پارک ملی تندوره است، تصریح کرد: دره چهلمیر یکی از چشم‌نوازترین و بکرترین نقاط گردشگری در شرق پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره است که هرساله به‌ ویژه در روزهای تعطیل آخر هفته، پذیرای شمار زیادی از گردشگران طبیعت دوست و علاقه‌مندان به کوهنوردی است. مناظر طبیعی، پوشش جنگلی، جریان رودخانه‌ها و صخره‌های باشکوه باعث شده این دره از مقاصد محبوب طبیعت‌گردی شهرستان درگز محسوب شود.

صادقی افزود: علیرغم این زیبایی‌ها اما بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیل در مسیر ورودی و دره‌ها، خطر جدی برای جان گردشگران ایجاد می‌کند و ممکن است سبب تخریب بستر رودخانه، ریزش سنگ‌ها و گل‌آلود شدن مسیرهای کوهنوردی شود.

رئیس پارک ملی تندوره درگز ضمن تأکید بر ضرورت رعایت هشدارها اظهار کرد: از تمام علاقه‌مندان به طبیعت می‌خواهیم تا روز دوشنبه، به هیچ عنوان وارد دره چهلمیر یا ارتفاعات پیرامونی آن نشوند. تجهیزات امدادی و تیم‌های مراقبت محیطی آماده‌باش هستند، اما پیشگیری همیشه از امداد مؤثرتر است.