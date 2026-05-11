عرضه کالاهای اساسی با نرخ قدیم تا اتمام انبار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز و دبیر کارگروه تنظیم بازار استان، از اجرای دستورالعملهای جدید ستاد تنظیم بازار کشور برای کنترل قیمتها و مقابله با تخلفات در بازار خبر داد و با اشاره به ابلاغیه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست دکتر عارف اظهار کرد: در این ابلاغیه، کالاها در دو گروه «اولویت اول» و «اولویت دوم» دستهبندی شدهاند و تمامی بازرسیها و کنترل قیمتها در کشور بر اساس این دو جدول انجام میشود.
وی تأکید کرد: در حوزه کالاهای اساسی با گرانفروشی بدون هیچ مسامحهای برخورد میکنیم و بازرسان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای نظارتی موظفاند عرضه این کالاها را دقیقاً بر اساس قیمتهای مصوب کنترل کنند.
مدیرکل صمت البرز همچنین به عملکرد برخی فروشگاههای زنجیرهای اشاره کرد و گفت: بسیاری از فروشگاهها برای رعایت حقوق مصرفکنندگان، ابتدا کالاهای موجود با قیمتهای قبلی را تا پایان موجودی عرضه میکنند و حتی در برخی موارد این کالاها را بهصورت سهمیهای در اختیار خانوارها قرار میدهند تا فشار افزایش قیمتها کاهش یابد.
انصاری در ادامه به چالش دوگانگی قیمت در برخی کالاهای اولویت دوم اشاره کرد و گفت: اعلام زودهنگام قیمتهای جدید توسط برخی انجمنهای تولیدی پیش از تصویب نهایی، باعث ایجاد دوگانگی قیمت و سردرگمی مصرفکنندگان میشود که نمونه اخیر آن در بازار تایر رخ داد.
وی در پایان از کاهش التهابات در بازار مواد اولیه پلیمری و فولاد خبر داد و گفت: با مدیریت عرضهها و واردات، قیمتها رو به کاهش است و انتظار میرود بازار در ماههای آینده به ثبات بیشتری برسد.
