به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن غروب یکشنبه در جلسه تنظیم بازار با محوریت محصولات پروتئینی در محل اداره جهاد کشاورزی استان سمنان هدف این نشست را صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ارتقا نظام توزیع عادلانه برشمرد و ادامه داد: مدیریت بازار محصولات پروتئینی در دستور کار است.

وی به وضعیت مطلوب ذخایر و عرضه مرغ گوشتی در استان سمنان تاکید کرد و افزود: فرایند تامین و توزیع این زنجیره غذایی در شرایط پایدار است.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان سمنان ظرفیت‌های تولیدی استان را پاسخگوی نیاز بازار داخلی دانست و توضیح داد: شفافیت در تمامی سطوح تولید تا مصرف با استفاده از سامانه‌های نوین محقق شده است.

مومن از حضور اکیپ‌های بازرسی به صورت مستمر در سطح بازار استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: رویکرد این گشت‌ها مقابله با اقدام خارج از چهارچوب قانونی و اجرای ضوابط توزیع است.

وی به صیانت از نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر نرخ اعلامی در تمامی واحدهای صنفی استان سمنان تاکید کرد و افزود: با هماهنگی میان ارکان مختلف تامین، کشتار و توزیع مایحتاج عمومی خانوارها در استان تامین می‌شود.