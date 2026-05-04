الگوی کشت جدید در استان سمنان ابلاغ شد؛ زراعت متناسب با توانمندی مناطق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در جهاد کشاورزی سمنان از برنامه ریزی و ذخیرهسازی راهبردی کالاهای اساسی در استان خبر داد و ابراز کرد: کمبودی در بازار دیده نمیشود.
وی با بیان اینکه آمادگی کامل برای صیانت از سفره مردم در استان سمنان وجود دارد، ابراز کرد: پیشبینیهای لازم برای تأمین و تدارک کالاهای اساسی در انبارهای راهبردی برای ماههای آتی صورت گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد: تأمین اقلام پروتئینی و کالاهای اساسی علیرغم جمعیت سرازیر شده به استان از جنگ تحمیلی سوم به خصوص از استانهایی مانند تهران، به خوبی انجام شد تا جایی که کمترین چالش را شاهد بودیم.
قاسمی در ادامه به سیاستهای حوزه آب در جهاد کشاورزی استان سمنان هم اشاره کرد و افزود: الگوی کشت در بخش زراعت همهساله متناسب با توانمندیهای منطقهای تنظیم و ابلاغ میشودکه امسال نیز این امر در دستور کار قرار دارد.
نظر شما