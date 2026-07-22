سرهنگ احمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست روز گذشته در نوشهر با حضور معاون و مدیران منابع طبیعی کشور که با هدف بررسی عملکرد و رفع چالشهای حوزه آبخیزداری برگزار شد، اظهار کرد: علیرغم زمان کوتاه عقد قرارداد در اردیبهشت ماه، پروژههای مناطق کوهستانی تالش با سرعت بسیار خوبی پیش میروند و در حال حاضر بالغ بر ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان کشوری و استان گیلان، افزود: این پروژهها در دورترین و صعب العبورترین نقاط کوهستانی قرار دارند، اما جهادگران بسیج سازندگی تمام توان خود را به کار گرفتهاند تا عملیاتها را در موعد مقرر به پایان برسانند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با تأکید بر اهمیت حیاتی حوزه آبخیزداری، تصریح کرد: این سازمان آمادگی کامل دارد تا پروژههای مشابه را در تمامی شهرستانهای استان گیلان اجرا کند و با بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر گروههای جهادی، نقشی کلیدی در رفع مشکلات این حوزه ایفا نماید.
سرهنگ ابراهیمی در پایان تصصریح کرد: همکاری نزدیک مدیران منابع طبیعی استان با بسیج سازندگی، در راستای هدف مشترک بهبود عملکرد پروژههای آبخیزداری، همواره مورد تقدیر بوده و در نشست اخیر نیز معاون منابع طبیعی کشور از عملکرد جهادی و توان عملیاتی بسیج سازندگی گیلان تجلیل به عمل آورد.
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