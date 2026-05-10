به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استاندار گلستان، بر نقش راهبردی این استان در توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور تأکید شد.
محمد حاتمیزاده شامگاه یکشنبه در این دیدار با اشاره به موقعیت منحصربهفرد گلستان اظهار کرد: این استان با توجه به ویژگیهای جغرافیایی و ظرفیتهای موجود، شایسته توجه ویژه در حل بخشی از چالشهای ملی است.
وی از در نظر گرفتن مشوقهای سرمایهگذاری از سوی وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساختها در گلستان خبر داد و افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد پلتفرمهای مشترک و گسترش ترانزیت داده با کشورهای همسایه باید بهعنوان اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه استاندار گلستان، با تأکید بر جایگاه ژئوپلیتیک استان گفت: گلستان بهدلیل قرارگیری در مسیر کریدورهای مهم شمال جنوب و شرق غرب و برخورداری از تنوع اقلیمی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از محورهای کلیدی توسعه ملی را دارد.
علیاصغر طهماسبی افزود: این موقعیت ممتاز میتواند گرههای موجود در تبادلات تجاری کشور را برطرف کرده و مسیرهای جدیدی برای تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه ایجاد کند.
استاندار گلستان همچنین با اشاره به زیرساختهای در حال توسعه استان گفت: دسترسی مناسب به شبکههای ارتباطی، وجود نیروی انسانی متخصص و ظرفیتهای نوآوری، شرایط لازم برای اجرای پروژههای شهر هوشمند را در گلستان فراهم کرده است.
طهماسبی بر ضرورت همکاری و همافزایی میان استانداری، وزارت ارتباطات و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: این تعامل میتواند زمینهساز جهشی چشمگیر در توسعه اقتصاد دیجیتال استان باشد.
