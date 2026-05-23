به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر عصر شنبه طرح‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی در حوزه‌های آب روستایی، آسفالت راه روستایی، مسکن مددجویی و اقتصاد مقاومتی با اعتبار بیش از ۱۲۶ میلیارد تومان در سنگر و سیاهکل به بهره‌برداری رسید.

سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، در آیین افتتاح این پروژه‌ها با گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: خانواده شهدا دین بر گردن ما دارند و هر آنچه در کشور داریم به پاس مجاهدت و ایستادگی آنان است.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه‌های سیاسی گفت: تمام خیابان‌ها و میادین استان گیلان به سنگر دفاع از نظام تبدیل شده است. مجموعه سپاه و بسیج، با وجود نقش‌آفرینی در عرصه‌های جنگی، خدمت به مردم را فراموش نکرده است.

مردم، قدرت و سرمایه اجتماعی کشور

فرمانده سپاه قدس گیلان خدمت به مردم را وظیفه مسئولان دانست و افزود: باید همواره در تلاش برای رفع مشکلات و خدمت به محرومان باشیم.

سرهنگ احمد ابراهیمی، رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، نیز با بیان اینکه همدلی و همکاری کلید حل مشکلات است، اظهار کرد: آسفالت راه روستایی با مساحت ۵۰۰ هزار مترمربع در سطح استان انجام شد که ۱۵۰ هزار مترمربع آن مختص سنگر و کوچصفهان است.

وی با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌ها افزود: پروژه‌های محرومیت‌زدایی در حوزه آسفالت روستایی و مسکن مددجویان با اعتبار ۱۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان تصریح کرد: در راستای خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار، ۱۸۰ هزار مترمربع آسفالت راه روستایی در سنگر، همچنین افتتاح ۵ مخزن آب آشامیدنی روستایی ۲۰۰ مترمکعبی و ۳۵ کیلومتر لوله‌گذاری در شهرستان سیاهکل انجام شده است.

خدمت به محرومان، اولویت امام و رهبر شهید

محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، نیز در این آیین با گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: امروز در اوج جنگ نابرابر، سپاه و بسیج از خدمت به مردم دست نکشیده‌اند.

وی با اشاره به نقش سازمان بسیج سازندگی گفت: این سازمان بدون در نظر گرفتن تأخیرهای اداری، در اسرع وقت پیگیر امور بود. رهبر کبیر انقلاب و رهبر شهید، خدمت به محرومان را اولویت می‌دانستند.

احمدی سنگر با بیان اینکه مردم برخی روستاها مطالبه یک کیلومتر آسفالت داشتند، افزود: با همت بسیج و سپاه، بیش از ۳ کیلومتر آسفالت انجام شد، حتی در کوچه‌های فرعی. این خدمات ثابت کرد که با تلاش و همت، خدمت انجام خواهد شد.