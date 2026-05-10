  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

معاون استاندار لرستان خبر داد: پیگیری خروج ۲ واحد فعال از تملک بانک‌ها

معاون استاندار لرستان خبر داد: پیگیری خروج ۲ واحد فعال از تملک بانک‌ها

خرم‌آباد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از پیگیری برای خروج ۲ واحد تولیدی فعال از تملک بانک‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات واحدهای گردشگری استان با توجه به جنگ تحمیلی اخیر شامگاه یکشنبه در دستور کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قرار گرفت.

در این جلسه که به ریاست امید امیدی شاه‌آباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان برگزار شد، بررسی وضعیت شرایط و فعالیت واحدهای حوزه گردشگری در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به شرایط ویژه حوزه گردشگری در جنگ تحمیلی اخیر، مسائلی از قبیل استمهال‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و موارد نیازمند به دریافت تسهیلات و ... مورد بررسی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط قرار گرفت.

پیگیری خروج واحدهای فعال از تملک بانک‌ها

همچنین در این جلسه، بررسی و پیگیری‌های لازم جهت خروج ۲ واحد از تملک بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت و عنوان شد با توجه به اینکه برخی واحدها در حال فعالیت هستند، پیگیری‌های لازم جهت خروج این واحدها از تملک بانک‌ها و حمایت از کارفرمایان فعال در این بخش‌ها صورت بگیرد.

گفتنی است در این جلسه، راهکارهای لازم به‌منظور تسهیل در روند فعالیت این واحدها و رفع مشکلات موجود، با مشارکت اعضای کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با هدف حمایت از فعالان حوزه گردشگری و رفع موانع پیش روی آنان، تلاش می‌کند تا زمینه بازگشت واحدهای گردشگری به چرخه فعالیت را فراهم کند.

کد مطلب 6826032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها