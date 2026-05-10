به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات واحدهای گردشگری استان با توجه به جنگ تحمیلی اخیر شامگاه یکشنبه در دستور کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قرار گرفت.
در این جلسه که به ریاست امید امیدی شاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان برگزار شد، بررسی وضعیت شرایط و فعالیت واحدهای حوزه گردشگری در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به شرایط ویژه حوزه گردشگری در جنگ تحمیلی اخیر، مسائلی از قبیل استمهالهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و موارد نیازمند به دریافت تسهیلات و ... مورد بررسی و هماهنگی با دستگاههای مرتبط قرار گرفت.
پیگیری خروج واحدهای فعال از تملک بانکها
همچنین در این جلسه، بررسی و پیگیریهای لازم جهت خروج ۲ واحد از تملک بانکها در دستور کار قرار گرفت و عنوان شد با توجه به اینکه برخی واحدها در حال فعالیت هستند، پیگیریهای لازم جهت خروج این واحدها از تملک بانکها و حمایت از کارفرمایان فعال در این بخشها صورت بگیرد.
گفتنی است در این جلسه، راهکارهای لازم بهمنظور تسهیل در روند فعالیت این واحدها و رفع مشکلات موجود، با مشارکت اعضای کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با هدف حمایت از فعالان حوزه گردشگری و رفع موانع پیش روی آنان، تلاش میکند تا زمینه بازگشت واحدهای گردشگری به چرخه فعالیت را فراهم کند.
نظر شما