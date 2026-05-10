کشف انبار بزرگ احتکار کاغذ در شهرکرد

غلامرضا قائدامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: در پی دستور صریح معاون اول رئیسجمهور برای برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار، بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق به کشف یک انبار بزرگ احتکار کاغذ در شهرکرد شدند.
وی تصریح کرد: تیمهای نظارتی پس از رصدهای اطلاعاتی و انجام مراحل شناسایی، ۵۵۰۰ بسته کاغذ را از این انبار کشف و ضبط کردند.
قائدامینی ادامه داد: برای این تخلف، پروندهای به ارزش تقریبی ۵ میلیارد تومان تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: این اقدام در حالی انجام میشود که، معاون اول رئیسجمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ رمضان و تحریمها، دستگاههای نظارتی را موظف کرده بود با هرگونه احتکار و گرانفروشی قاطع و بدون اغماض برخورد کنند.
قائد امینی بیان داشت: همچنین مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالای سرمایهای سازمان حمایت اعلام کرده بود که تمامی پروندههای احتکار طبق قوانین مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی بررسی و برای متخلفان تشکیل پرونده خواهد شد.
وی اذعان داشت: گرانیها میتواند منشأ احتکار و اقدامات مفسدانه داشته باشد و دولت با تمام توان تلاش میکند فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صمت چهارمحال و بختیاری با هشدار به محتکران تأکید کرد: طرح ویژه مبارزه با احتکار در دستور کار قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، با هرگونه احتکار مایحتاج مردم بهشدت برخورد خواهد شد.
نظر شما