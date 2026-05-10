به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد ضمن درود به روح پرفتوح شهدا و گرامیداشت یاد رهبر شهید اظهار کرد: دادستانهای سراسر کشور موظفند در چارچوب قانون با اخلالگران توزیع مایحتاج عمومی با قاطعیت و سرعت برخورد کنند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای فشار بر معیشت مردم تصریح کرد: دشمن با هدف قرار دادن زیرساختها و ایجاد اخلال در روندهای اقتصادی، تلاش کرده است معیشت مردم را با دشواری مواجه کند.
دادستان کل کشور افزود: دولت در حال برنامهریزی و اقدام برای کاهش آثار این فشارهاست و در این مسیر، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی نیز باید تا حد امکان در کنار مردم قرار گیرند و با رعایت انصاف و مسئولیتپذیری، هم به تکلیف شرعی و هم به وظیفه انسانی و اجتماعی خود عمل کنند تا کشور بتواند از این شرایط عبور کند.
موحدیآزاد از راهاندازی سامانهای جدید برای مقابله با گرانفروشی و احتکار خبر داد و گفت: دادستانی کل کشور «سامانه دریافت گزارش مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی موضوع بند ب ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی» را طراحی و ایجاد کرده است که در روزهای آینده بهصورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.
وی توضیح داد: این سامانه با هدف دریافت گزارشهای مردمی در خصوص گرانفروشی کلان، احتکار عمده و هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی راهاندازی شده تا با همکاری مردم اطلاعات مرتبط جمعآوری شود.
دو اصل اساسی «دین» و «مردم» رمز اقتدار انقلاب اسلامی
دادستان کل کشور با اشاره به اقتدار ایران در برابر دشمنان اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران از آغاز نهضت خود بر پایه دو اصل اساسی «دین» و «مردم» شکل گرفته و استوار مانده است و همین دو رکن، رمز ماندگاری و اقتدار این نظام در برابر همه توطئهها بوده است.
وی با تأکید بر اینکه مخالفت با «شیطان بزرگ» و رژیم صهیونیستی از همان ابتدای نهضت اسلامی در زمره سیاستهای قطعی انقلاب قرار داشته است، گفت: این رویکرد برخاسته از مبانی اعتقادی و استقلالطلبانه ملت ایران و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است و امروز نیز با همان صراحت و قدرت ادامه دارد.
این مقام عالی قضایی با اشاره به رهنمودهای امام خمینی (ره) افزود: امام راحل از نخستین روزهای نهضت، مردم را با محوریت دین تربیت کردند و ساختار نظام اسلامی را بر پایه حضور و اراده مردم بنا نهادند. امروز نیز در هیچ نقطهای از جهان نمیتوان نظامی را یافت که بهصورت واقعی و عملی بر پایه مردمسالاری دینی استوار باشد و مردم در سرنوشت خود چنین نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
موحدیآزاد با اشاره به فشارها و اقدامات خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: تجربه چهل و هفت سال گذشته نشان داده است که هرچه دشمنان تلاش کردهاند به انقلاب اسلامی ضربه وارد کنند، این نظام مستحکمتر و ریشهدارتر شده است.
وی یادآور شد: جنگ تحمیلی هشتساله، جنگ تحمیلی دوم و شرایط کنونی در جنگ تحمیلی سوم، نهتنها موجب تضعیف کشور نشده بلکه زمینهساز پیشرفتهای چشمگیر در عرصههای مختلف شده است.
ضرورت حفظ وحدت و تقویت انسجام ملی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و گفت: وفاق و همدلی باید در میان مسئولان، میان مردم و مسئولان و همچنین در میان آحاد مردم بیش از پیش تقویت شود، چرا که انسجام داخلی مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
این مقام عالی قضایی افزود: دشمن در شرایط کنونی بهدنبال ایجاد نارضایتی، التهاب اجتماعی و هرجومرج در داخل کشور است؛ بنابراین هر فردی که آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای اهداف دشمن حرکت کند، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
دادستان کل کشور گفت: همانگونه که نیروهای نظامی و امنیتی با اقتدار در حال انجام وظایف خود هستند، دادستانها و قضات نیز باید در این ایام با هوشیاری کامل به مسئولیتهای قانونی خود عمل کنند.
وی با اشاره به تحولات منطقه گفت: در این ایام، رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ هزار مسلمان، زن و کودک بیگناه و مظلوم را به شهادت رسانده است و این جنایات آشکار موجب بیداری هرچه بیشتر جوامع اسلامی و کشورهای منطقه و همسایه شده است.
سفارتخانههای ایران جنایتها علیه ملت را برای افکار عمومی جهان تبیین کنند
دادستان کل کشور با بیان اینکه حمله به جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیرقانونی و مغایر با موازین بینالمللی بوده است، تأکید کرد: سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران، مسئولان فرهنگی و کارشناسان حقوقی باید در راستای استیفای حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، این جنایتها را برای افکار عمومی جهان تبیین کنند. همانگونه که رهبر شهید بر «جهاد تبیین» تأکید داشتند، روشنگری و آگاهسازی افکار عمومی در این زمینه یک وظیفه مهم و راهبردی است.
وی همچنین از پیگیری موضوع جنایتهای جنگی در سطح بینالمللی خبر داد و گفت: در نامههایی جداگانه به دادستانهای عضو سازمان همکاری شانگهای، موضوع جنایتهای جنگی و اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا تبیین و تقاضای همکاری قضایی جهت برخورد با این جنایات صورت گرفت و پیگیریهای لازم در این زمینه در نشست آتی با دادستانها عضو شانگهای انجام خواهد شد.
موحدیآزاد به موضوع خسارتها و آسیبهای وارد شده به مردم در جریان جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: موضوع خسارتها و آسیبهایی که در این جنگ به مردم وارد شده در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای رسیدگی به این مسائل در دستور کار قرار دارد. همچنین موضوع اسکان و اقامت مردمی که منازل آنان در این حوادث دچار آسیب شده است، از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال پیگیری و انجام است.
پیگیری اعزام حجاج
وی به موضوع اعزام حجاج اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور در خصوص اعزام حجاج نیز اقدامات و پیگیریهای لازم را انجام داده است تا روند اعزام زائران بدون مشکل انجام شود و تاکنون نیز بیش از ۱۹ هزار نفر از حجاج بدون مشکل اعزام شدهاند.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به شهادت رهبر شهید اظهار کرد: شهادت رهبر شهید ما به دست شقیترین دشمنان نشانهای روشن از ماهیت پلید آنان است. در کتاب «خون دلی که لعل شد» که خاطرات رهبر معظم انقلاب از دوران زندان و تبعید را روایت میکند، ابعاد شخصیتی، صبر، استقامت و روحیه مبارزاتی ایشان بهخوبی تبیین شده است.
این مقام عالی قضایی ادامه داد: شهادت رهبر شهید نشان داد که تفاوت حاکم اسلامی و مردمی با حاکم طاغوتی در چیست؛ حاکم اسلامی از تهدید و فشار هراسی ندارد و در مسیر حقطلبی و دفاع از آرمانها حتی جان خود را فدا میکند. نام و یاد رهبر شهید «حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای رحمةاللهعلیه» در قلب مستضعفان جهان حک و جای گرفته و این مسئله موجی از بیداری و تحولات عمیق را رقم زده است.
دادستان کل کشور با تأکید بر نقش مردم در همه عرصهها گفت: مردم همانگونه که در دوران دفاع مقدس در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی، پشتیبانی و اجتماعی در کنار حاکمیت و دولت ایستادند، امروز نیز در صحنه حضور دارند. ملت ایران در همه ادوار با ایستادگی و بصیرت از نظام و کشور خود حمایت کرده است و اکنون نیز مسئولان باید با اعتماد به مردم، زمینه حضور و مشارکت گستردهتر آنان را در عرصههای مختلف فراهم کنند.
