به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی کل کشور «سامانه دریافت گزارشهای مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»؛ "ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبورو پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها" به آدرس https://dadsetani.ir/ehtekar را راهاندازی کرده است.
این سامانه با هدف جلب مشارکت عمومی و تسهیل در دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار عمده و هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد شده است تا اطلاعات و گزارشهای مردمی بهصورت هدفمند جمعآوری و بررسی شود.
راهاندازی این سامانه در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با اخلالگران در نظام توزیع کالاهای اساسی انجام شده و شهروندان میتوانند گزارشها و مستندات خود را درباره موارد تخلف از طریق این بستر ثبت کنند.
در همین راستا تأکید شده است دادستانهای سراسر کشور موظفند در چارچوب قانون و با بهرهگیری از گزارشهای دریافتی، با اخلالگران در امر تأمین و توزیع مایحتاج عمومی با قاطعیت و سرعت برخورد کنند.
مشارکت مردم در گزارش تخلفات میتواند نقش مؤثری در شناسایی شبکههای اخلال در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی ایفا کند.
