محمد جعفر بهداد مدیرعامل ایرنا شد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیر عامل جدید ایرنا آمده است : با توجه با استعفای برادر گرامی آقای جلال فیاضی و تشکر از خدمات مخلصانه ایشان ، جنابعالی که بحمدالله از نیروهای متعهد، خبره و دارای سابقه روشن درکار رسانه ای هستید به سمت مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب می شوید .

این حکم می افزاید : انتظار می رود با نصب العین قرار دادن معیارهای ارزشی و بهره گیری از توانمندی نیروهای متدین و کارشناس داخل و خارج خبرگزاری ، زمینه تحول ، رشد کیفی و ارتقای سطح عملکرد حرفه ای این سازمان را فراهم آورید . توفیق کامل شما را در این راه خطیر از درگاه حضرت حق جل و علا مسئلت دارم .

بهداد پیش از این معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری بود. او دانش آموخته دانشگاه تهران، از آزادگان دوران دفاع مقدس و عضو هیات مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان است و حدود 12سال سابقه کارخبری ورسانه ای در مطبوعات کشور از جمله روزنامه کیهان را دارد.

مدیرکلی ارشاد استان هرمزگان و عضویت در شورای خط مشی خبرگزاری جمهوری اسلامی از دیگر فعالیتهایی است که در کارنامه بهداد ثبت شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حکم جداگانه ای " جلال فیاضی " را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد .

دراین حکم آمده است: ضمن تشکر از حضور فعال و ثمر بخشتان در مسوولیت مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ، به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر منصوب می شوید .

این حکم می افزاید : امید است دیدگاه ها و پیشنهادهای جناب عالی در جهت تعالی سیاست ها و عملکرد های این وزارتخانه موثر واقع شود. توفیق روزافزون شما را در عرصه فعالیت های فرهنگی از خداوند متعال خواهانم.