به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در نشست با دستگاه‌های صادرکننده مجوز، بر ضرورت تسریع در روند صدور مجوزها و رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید کرد و از مدیران خواست با استفاده از اختیارات جدید، مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران را هموار کنند.

وی با اشاره به بهبود قابل توجه شاخص‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: در دولت چهاردهم، روند پاسخگویی به استعلامات تسهیل شده و تعداد استعلام‌های مورد نیاز کاهش یافته است. همچنین مدت اعتبار استعلام‌ها به ۱۸ ماه افزایش یافته که گامی مؤثر در تسریع فرآیندها به شمار می‌رود.

وی افزود: گلستان در شاخص پاسخگویی به استعلامات، از رتبه ۲۲ به سه و در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار از رتبه ۲۴ به چهار ارتقا یافته که نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در حوزه سرمایه‌گذاری است.

استاندار گلستان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری در تصمیم‌گیری‌ها گفت: مسئولیت امضاها و تصمیمات را شخصاً می‌پذیرم، بنابراین مدیران باید با جسارت و سرعت بیشتری در مسیر خدمت به مردم و حمایت از سرمایه‌گذاران اقدام کنند.

وی ادامه داد: تفویض اختیارات به استانداران فرصت مناسبی برای حل مشکلات و کوتاه‌کردن فرآیندهای اداری است و نباید اجازه داد ظرفیت‌های ارزشمند استان بیش از این بلااستفاده باقی بماند.

طهماسبی با قدردانی از تلاش مدیران استان گفت:همه ما در مسیر توسعه گلستان یک مجموعه واحد هستیم و اگر امروز برای پیشرفت استان اقدام نکنیم، فردا در برابر مردم و نسل‌های آینده پاسخی نخواهیم داشت.