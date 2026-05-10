۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

شرایط فروش نقدی ۴ محصول بهمن‌دیزل اعلام شد

طرح فروش نقدی کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار، کامیونت فورس ۳.۸ تن بنزینی و دوگانه‌سوز و کامیون امپاور BD۳۰۰ کمپرسی ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از سوی بهمن دیزل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن موتور، فرآیند ثبت‌نام از طریق عاملیت‌های بهمن دیزل در سطح کشور انجام می‌شود.در این طرح فروش، فورس ۳.۸ تن دوگانه‌سوز با قیمت ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، فورس ۳.۸ تن بنزینی با قیمت ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، فورس ۶ تن کابین خواب‌دار با قیمت ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و امپاور BD۳۰۰ کمپرسی با قیمت ۱۱۵ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال به فروش می‌رسد.

همه خودروها با مدل ۱۴۰۴ و رنگ سفید عرضه می‌شود.انتخاب فورس ۳.۸ تن دوگانه سوز و فورس ۶ تن کابین خوابدار بدون کاربری و همراه با کاربری، فورس ۳.۸ تن بنزین بدون کاربری و BD۳۰۰ کمپرسی همراه با کاربری امکان پذیر است.

هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌های مرتبط در قیمت خودرو لحاظ شده و در صورت تغییر در زمان صدور حواله، خریدار موظف به پرداخت مابه التفاوت است. در این طرح، هر کد ملی یا شناسه ملی حقوقی مجاز به خرید تنها یک دستگاه از محصولات است و ثبت‌نام و شماره‌گذاری خودرو تنها به نام مشتری نهایی و برای افراد بالای ۱۸ سال امکان‌پذیر است.

