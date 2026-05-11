تامین ورق خودرو، میلگرد و شمش فولادی بدون محدودیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان نشست نظارتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با مدیران وزارت صمت، آخرین اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه صنعت، تجارت، زنجیره تأمین فولاد و تولید خودرو را تشریح کرد.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت برای بازسازی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فولاد مبارکه تاکید کرد: روند تداوم تولید و اجرای راهکارهای عبور از شرایط موجود با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره وضعیت صنعت خودرو افزود: تولید خودرو و خودروهای وارداتی همانند سال گذشته در حال انجام است و برای تأمین ورق‌های مورد نیاز صنعت خودرو نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و روند تأمین بدون وقفه ادامه دارد.

وی با تأکید بر ثبات در زنجیره تولید فولاد کشور ادامه داد: در تولید میلگرد و شمش فولادی هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و ظرفیت‌های تولید کشور دچار اختلال نشده است.

به گفته اتابک، میزان تولید و ظرفیت مازاد بر نیاز داخلی در سطح مطلوب قرار دارد و نیاز بازار به‌طور کامل تأمین خواهد شد.

عدم دریافت سهم ۲۳ درصدی بیمه کارفرما از فولاد مبارکه

وی در ادامه به حمایت‌های دولت از نیروی انسانی و اشتغال اشاره کرد و یادآور شد: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده سهم ۲۳ درصدی بیمه کارفرما از سوی فولاد مبارکه دریافت نشود تا فشار کمتری به این مجموعه تولیدی وارد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: فولاد مبارکه تاکنون نیروی انسانی خود را حفظ کرده و حقوق کارگران و کارکنان نیز پرداخت شده و برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت ماه‌های آینده نیز در حال انجام است.