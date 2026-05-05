به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت صمت، در این نشست که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صمت، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گزارشی جامع از شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه و چالش‌های موجود در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و تأمین منابع مورد بحث قرار گرفت.

سیدمحمد اتابک، وزیر صمت با تأکید بر ضرورت حفظ و پایداری تولید، اعلام کرد: حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، به‌همراه تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، باید در اولویت برنامه‌های دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تصریح کرد: سازوکارهای مربوط به بازسازی باید روان، سریع و به‌دور از هرگونه بروکراسی در دستگاه‌ها طراحی و اجرا شود تا روند بازگشت این واحدها به چرخه تولید تسهیل شود.

در ادامه این جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی تامین مالی متعهد شد تا برنامه‌های عملیاتی و شیوه‌های حمایتی در قالب ابزارهای تامین مالی و سایر روش‌های تسهیل‌گر را به‌منظور جلوگیری از افت تولید و تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تدوین و اجرایی کند.

مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست بر تدوین و تکمیل حمایتی و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از بخش تولید تأکید و قول مساعد داد.

همچنین میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول مساعد برای رفع مسائل بیمه‌ای واحدهای تولید و تسیهل در فرایندهای مرتبط را اعلام کرد.

