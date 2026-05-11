به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی بی اس اعتراف کرد: ما شاهد یک بحران واقعی در تصوری که جوانان آمریکایی از اسرائیل دارند هستیم.

وی اضافه کرد: باید ابزارهای تأثیر گذاری بر فکرها و قلب های جوانان آمریکایی گسترش پیدا کند. اسرائیل با محاصره رسانه ای و هجمه های تبلیغاتی بین المللی رو به رو است! ما موفقیت کافی در جنگ رسانه ای نداشتیم.

لازم به ذکر است که از زمان آغاز جنگ غزه و نسل کشی ساکنان این باریکه توسط ارتش رژیم صهیونیستی موج بی سابقه ای از خشم و نفرت در میان جهانیان از جمله مردم آمریکا و اروپا به وجود آمده است.

شهرهای مختلف آمریکا و اروپا بارها شاهد برگزاری تظاهرات ضد جنگ و سردادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی بوده است.

نتانیاهو در خصوص دریافت کمک های مالی از آمریکا مدعی شد که تلاش دارد این کمک ها را به صفر برساند چرا که زمان آن رسیده رژیم صهیونیستی از این کمک ها رها شود. این در حالی است که تل آویو سالانه سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک مالی از آمریکا دریافت می کند.