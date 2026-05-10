چرا نتانیاهو جنایات خود در لبنان را تشدید کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تجاوزها و حملات موشکی و جنایات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در بحبوحه نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌های منطقه‌ای و تأثیر آن بر روند مذاکرات آتی بین آمریکا و ایران ادامه دارد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی عملیات نظامی خود در لبنان را تشدید و تهدید کرده دامنه جنگ را برای دستیابی به آنچه «پیروزی قاطع» در جبهه شمالی می‌نامد، گسترش می دهد.

ولید العمری، مدیر دفتر الجزیره در رام‌الله با اشاره به ادعای رژیم صهیونیستی در مورد ترور احمد بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب‌الله در بیروت اعلام کرد که این حملات، نقطه عطفی خطرناک بود که به گسترش عملیات نظامی در جنوب لبنان منجر شد.

وی این اقدام را تلاش رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت‌های میدانی پیش از آغاز دور آتی مذاکرات در واشنگتن دانست و تاکید کرد که تل آویو از دستیابی آمریکا به توافق با ایران که ممکن است عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را محدود کند، نگران است. وی همچنین از پیامدهای پایان جنگ بدون خلع سلاح حزب‌الله بر آینده سیاسی خود و انتخابات آتی بیم دارد.

این گزارش می‌افزاید که رژیم صهیونی طی روزهای اخیر عملیات نظامی خود را در جنوب لبنان تشدید کرده است که از جمله آنها گسترش عملیات تخریب روستاها و افزایش عمق «خط زرد» به مناطق فراتر از رودخانه لیتانی است. هدف از این کار، تثبیت یک واقعیت میدانی است که در مذاکره آتی به نفع اسرائیل باشد.

خشم فزاینده

مدیر دفتر الجزیره در رام‌الله گفت که نتانیاهو به دلایل استراتژیک و شخصی مرتبط با انتخابات داخلی، به دنبال طولانی کردن جنگ است. وی توضیح داد که محافل صهیونیستی بین جبهه‌های باز در لبنان، غزه، یمن و ایران ارتباط برقرار می‌کنند و معتقدند که پایان جنگ بدون دستیابی به اهدافی مانند خلع سلاح حزب‌الله و جنبش حماس، به عنوان یک شکست سیاسی و نظامی تلقی خواهد شد.

العمری با اشاره به روند تحولات جنگ ایران گفت که تل آویو تلاش دارد به سمت از سرگیری حملات به ایران و هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های اقتصادی آن پیش برود تا مانع از حل و فصل پرونده از طریق مذاکرات شود.