به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور تروریست آمریکا که در رسیدن به اهدافش در جنگ علیه ایران شکست خورده و به تعبیر رسانههای مطرح دنیا، به دنبال راهی آبرومندانه برای خروج از بنبست خود در این جنگ است، گفت: الان پاسخ نمایندگان ایران را خواندم. آن را دوست ندارم. کاملا غیرقابل قبول است.
ترامپ که هر شب خواب تسلیم ایران را میبیند همچنین گفت که درباره پاسخ ایران با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم غاصب صهیونیستی گفتگو کرده است.
ترامپ که در جنگ شکست خورده است، اکنون انتظار دارد که ایران مطابق میل او پاسخ بدهد و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که از حقوق مسلم ملت خود ذرهای کوتاه نخواهد آمد و هرگونه مذاکره در راستای احقاق حقوق ملت ایران است.
