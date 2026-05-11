تبدیل گرمسار به قطب توزیع کالا در کریدور شرق به غرب کشور

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ساز و کار ایجاد هاب لجستیکی و بندرخشک در گرمسار بیان کرد: این طرح ابتدا قرار بود در بخش دیگری از استان اجرا شود که توجیه اقتصادی نداشت و در نتیجه گرمسار پیشنهاد شد.

وی با بیان اینکه گرمسار به واسطه قرارگیری در نقطه استراتژیک می تواند اثرگذاری ویژه ای در این زمینه داشته باشد افزود: راه اندازی هاب لجستیک و بندرخشک در گرمسار بواسطه جانمایی خوبی که صورت گرفته، اثرگذارتر خواهد بود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقوله ریلی نیز برای این بندرخشک و هاب لجستیک در نظرگرفته شده است گفت: دو موضوع در این بخش پیگیری شد که نخست زیرسازی و آماده سازی زیر ساخت ریلی بود که خوشبختانه آماده شده است.

عربی با بیان اینکه مقوله دوم ریل گذاری است که عقد قرار داد در راستای اجرای آن صورت گرفته است تاکید کرد: امتیاز هاب لجستیک برای ایجاد در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار گرفته بود اما به اشتباه برخی این تصور داشتند که برای منطقه ویژه اقتصادی گرفته شده که اشتباه است.

وی با بیان اینکه واگذاری به بخش خصوصی یکی از راهکارهای راه اندازی و اجرای هاب لجستیک گرمسار بود که یکی از امکانات در این زمینه ورود منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بود، افزود: منطقه ویژه اقتصادی به عنوان پیمانکار وارد و اتفاقات خوبی رقم خورده است.

نماینده گرمسار و آرادان همچنین گفت: طرح معافیت مالیاتی نیز برای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در دست تدوین بوده و مراحل پایانی آن یعنی ابلاغ معاون اول رئیس جمهور را نیاز دارد که امیدواریم به زودی این امر نیز رقم بخورد زیرا مشوق خوبی برای سرمایه گذاری است. ‌