به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح یکشنبه در مراسم اعطای اسناد مالکیت سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در سالن جلسات این مجموعه، صدور اسناد مالکیت برای واحد های صنعتی مستقر در این منطقه را اتفاق بسیار خوبی در راستای دلگرمی سرمایه گذاران دانست که به توسعه منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس دارای نقش نظارتی و فنی و اجرایی هستند افزود: امروز مجموعه افرادی که کار تولید را بردوش می کشند مصداق هایی از سربازان اقتصادی و تلاشگران فنی و اجرایی هستند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در توسعه شهرستان های گرمسار و آرادان تاثیر بسزایی دارد، بیان کرد: این منطقه در ایجاد هاب لوجستیک در منطقه غرب استان بسیار تاثیرگذار است.

عربی با بیان اینکه بعد از پیگیری های فراوان بالاخره هاب لوجستیکی و بندرخشک در گرمسار به نتیجه رسیده است، گفت: خوشبختانه امروز منطقه ویژه اقتصادی خودش به عنوان یک پیمانکار در این هال لوجستیکی ورود کرده و به نوعی سرمایه گذار این حوزه هم محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این اتفاق مبارک که هم منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به رونق رسیده و هم هاب لوجستیک در گرمسار راه اندازی و اجرا می کند، نشان از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار دارد، افزود: معافیت مالیاتی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نیز مراحل پایانی خودش را طی می کند و این خبر خوبی برای صنایع و سرمایه گذاران است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر اتصال ریلی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به خط ریلی گرمسار دیگر اقدامی است که در دست پیگیری قرار دارد و در صورت تحقق، به زودی شاهد اتفاقات بسیار خوب و بزرگی در منطقه خواهیم بود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نیز در این مراسم از اعطای اسناد مالکیت سرمایه گذاران و کارخانه‌های تولیدی مستقر در این منطقه، خبر داد.

محمد اتابکی ابراز کرد: نخستین پروانه بهره برداری که در این منطقه به سرمایه گذاران داده شده مهرماه ۱۴۰۰ بوده و از آن تاریخ تاکنون پنج سال گذشته اما طبق قوانین باید به هر واحد صنعتی سند مالکیت نیز اعطا شود لذا امروز شاهد هستیم که یک گره نیز از کار صنایع و سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی گرمسار باز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام سرمایه گذاران و تولیدگران را که در تمام شرایط از سخت ترین وضعیت ها تا دشوارترین شرایط مالی پای کار تولید بودند، دلگرم خواهد کرد افزود: منطقه ویژه اقتصادی به رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی خواهد کرد