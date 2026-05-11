استقبال از پویش « نه به پلاستیک برای وطن» از دل موکب های مردمی بیرجند 

طاهره مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پویش« نه به پلاستیک برای وطن» اظهار کرد: این پویش از مدتی قبل راه افتاده و پوسترهای آموزشی بسیار خوب و تأثیر گذاری در این زمینه با همت دغدغه مندان تولید شده است.

معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند بیان کرد: در همین راستا ما در موکب خانواده و خدمت رضوی خراسان جنوبی که در میدان مادر برپا شده است، یکشنبه شب برنامه آموزشی را برپا کردیم و در آنجا درباره همین پویش سخن گفتیم.

وی بیان کرد: در این برنامه آموزشی از مضرات ظروف یک بار مصرف برای سلامت فرد در وهله اول و دوم برای محیط زیست و زندگی سایر جانداران سخن گفتیم که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.

معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند تأکید کرد: یکی از موارد بسیار مهم در مباحث محیط زیست موضوع تفکیک زباله های خشک و تر از همدیگر است که با یک نگاه آگاهانه به موضوع محیط زیست می توانیم آن را مدیریت کنیم که در این باره نیز مباحثی مطرح شد.

مقدم با اشاره به اینکه در برنامه گریزی هم به اثرات مخرب جنگ بر محیط زیست نیز سخن گفتیم، بیان کرد: محیط زیست یکی از قربانیان خاموش جنگ است و در همین جنگ تحمیلی سوم متأسفانه در 13 استان کشور چون فارس، گیلان، اصفهان و خوزستان مناطق حفاظت شده به شدت مورد آسیب قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در جنگ بیشتر از آسیب به تأسیسات و امثالهم مورد توجه قرار می گیرد و کمتر از آلودگی های محیط زیستی، آلودگی های شیمایی و.. سخن گفته می شود.

معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند ادامه داد: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در موکب خانواده و خدمت رضوی انجام شده بود راه اندازی یک خیاط خانه بود که در آن کیف های پارچه ای تولید و با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار می دادند که یک اقدام خوب محیط زیستی است.

مقدم افزود در همین راستا در پایان برنامه آموزشی توسط مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی از خانم فاطمه شاد دبیر کانون خانواده و خدمت رضوی به دلیل توجه به مسائل محیط زیستی و همکاری در در برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی در این حوزه تقدیر شد.

معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند یادآور شد: امیدواریم مطالبی که در از عمق جان در کارگاه ها و برنامه های آموزشی درباره محیط زیست می گوییم تأثیر در رفتار ما و تعامل ما با محیط زیست داشته باشد.