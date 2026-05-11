به گزارش خبرنگار مهر، هفتادویکمین شب تجمعات در چهارراه ولیعصر، شبِ پیروزی اراده مردم بود. خیابانها پر از گامهایی شد که نه لرزه سرما، نه سایه تهدید، و نه گذر زمان نتوانسته بود آنها را متوقف کند. در مرکز میدان، پرچمی در دست مردم میچرخید؛ پرچمی که از شبهای آغازین این ایستادگی، شاهد هر فریاد، هر اشک و هر امیدی بود. و دیشب، این پرچم به هزارمین نفری سپرده شد که آن را در دست گرفت؛ لحظهای که به یک نقطه عطف حماسی تبدیل شد.
هزارمین نفر، نه تنها عددی در شمارش، بلکه نماد جمعیتی بود که هیچ تهدیدی نتوانست آن را متلاشی کند. وقتی پرچم در دستانش قرار گرفت، گویی تمام تاریخ چهارراه ولیعصر به او منتقل شد؛ همه گامها، همه شبهای سرد، همه فریادهایی که در باد میپیچیدند. او پرچم را بالا برد و در یک لحظه، هزاران چشم به او دوخته شد، هزاران دست به سوی او بلند شد، و هزاران قلب در یک ضربان واحد کوبید.
جمعیت اطراف، موجی از غرور و قدرت را تجربه کرد. پرچم در باد میرقصید و نور چراغهای خیابان آن را همچون شعلهای حماسی روشن میکرد. هر بار که پرچم در دست کسی قرار میگرفت، پیامی از مقاومت و اراده جمعی به جهان فرستاده میشد: ما هنوز ایستادهایم، و ایستادگی ما پایانناپذیر است.
هزارمین نفر، با چشمانی پر از افتخار، به جمعیت نگاه کرد. مردان و زنان، جوانان و پیران، همه و همه یک صدا شدند؛ نه فقط در میدان، بلکه در تاریخ. پرچم، پرچم هزار دست، دیگر یک نماد ساده نبود؛ چشمانداز یک ملت بود، تجلی اراده جمعی، و تصویر زنده حماسهای که هیچ قدرتی نمیتواند آن را از میان بردارد.
هفتادویکمین شب، هزارمین دست، و پرچمی که به آسمان برخاست؛ این تصویر ثبت شد، نه فقط در خاطره حاضرین، بلکه در تاریخ مقاومت و ایستادگی. این پرچم، پرچم مردم شد؛ پرچمی که نشان میدهد هر گامی که برداشته شد، هر فریادی که سر داده شد و هر شبی که تحمل شد، بخشی از حماسهای بیپایان است.
در آن شب، پرچم بالا رفت، و با خود پیام قدرت، اتحاد و امید را به همه رساند. این لحظه به ما یادآوری میکند که وقتی مردم متحد شوند، هیچ نیرویی توان ایستادگی در برابر اراده جمعی آنها را ندارد. هفتادویک شب مقاومت، هزار دست حماسی، و پرچمی که بالاتر از هر سایه و هر تهدیدی بر افراشته شد؛ این است حماسه چهارراه ولیعصر، و این است روایت مردم، که هرگز فراموش نخواهد شد.
