سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح وضعیت حمایت از کودکان کار و خیابان، با اشاره به شرایط خاص و چالشهای موجود، بر تداوم خدمات حمایتی، درمانی و بازتوانی تأکید کرد و گفت: ارائه آمار دقیق و یکپارچه از تعداد کودکان کار همواره با دشواری همراه است؛ چرا که ماهیت کار کودک در بسیاری از موارد غیررسمی و پنهان است. بسیاری از این کودکان در کارگاههای زیرزمینی، مشاغل خانگی یا در سطح خیابانها فعالیت میکنند و همین مسئله شناسایی و ثبت کامل آنها را دشوار میسازد.
وی افزود: در سازمان بهزیستی، کودکانی تحت پوشش قرار میگیرند که به اشکال مختلف در سطح شهر شناسایی و جذب خدمات حمایتی میشوند. بنابراین آماری که ارائه میشود، مربوط به تعداد کودکان شناساییشده و دریافتکننده خدمات است، نه تمامی جمعیت کودکان کار.
رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی درباره گروه سنی این کودکان نیز اظهار کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش عمده کودکان کار و خیابان در سنین مدرسه، یعنی حدود ۷ تا ۱۵ سال قرار دارند؛ سنی که باید صرف تحصیل، رشد و تربیت سالم شود، اما متأسفانه برخی از این کودکان درگیر کار و آسیبهای ناشی از آن میشوند.
خدمات به کودکان کار در شرایط جنگی متوقف نشد
حسینی با اشاره به روند ارائه خدمات در دوره جنگ اخیر نیز گفت: با وجود شرایط جنگی روند حمایت و ارائه خدمات به کودکان کار و خیابان متوقف نشد و تلاش شد خدمات مورد نیاز این کودکان با اولویت حفظ امنیت و سلامت آنان ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: در مواردی که شرایط اجازه میداد و بازگشت کودک به خانواده با حفظ مصلحت و امنیت او امکانپذیر بود، بازپیوند با خانواده انجام شد و خدمات حمایتی و تکمیلی در بستر خانواده ارائه شد.
حسینی تصریح کرد:در مواردی که امکان بازپیوند وجود نداشت یا محل استقرار مراکز نگهداری در موقعیت امنی نبود، کودکان به مکانهای امن منتقل شدند تا خدمات نگهداری، حمایتهای روانی و اجتماعی و سایر خدمات مورد نیاز آنان بدون وقفه ادامه پیدا کند.
