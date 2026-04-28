حمایت ویژه از کودکان کار در روزهای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، فاطمه سلطانی با اشاره به راهبردهای سازمان بهزیستی در حمایت از کودکان کار و کودکان در موقعیت خیابان اظهار کرد: در شرایط عادی تمرکز اصلی خدمات بر توانمندسازی کودک و خانواده، کاهش آسیبهای اجتماعی، فراهمسازی زمینه تحصیل و مهارتآموزی و در نهایت خروج پایدار کودک از چرخه کار و خیابان است.
وی افزود: در این راستا دو نوع مرکز روزانه و شبانهروزی تحت نظارت سازمان بهزیستی در کشور فعال است که مراکز حمایتی آموزشی روزانه، خدمات تخصصی در حوزههای مددکاری اجتماعی، آموزش، بهداشت و مداخلات روانی ـ اجتماعی را به کودکان و خانوادههای آنان ارائه میدهند.
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: کودکانی که به مراقبت و نگهداری کوتاهمدت، میانمدت یا بلندمدت نیاز داشته باشند نیز در مراکز شبانهروزی پذیرش میشوند و خدماتی از جمله تغذیه، مراقبتهای بهداشتی، مددکاری اجتماعی، حمایت روانشناختی و برنامههای بازتوانی را دریافت میکنند.
سلطانی با تأکید بر اینکه بازپیوند کودک با خانواده و جامعه، محور اصلی مداخلات بهزیستی است، تصریح کرد: در تمامی این مراکز تلاش میشود ضمن بازتوانی خانواده، زمینه بازگشت ایمن کودک به محیط خانواده، ادامه تحصیل و کسب مهارتهای لازم برای زندگی مستقل فراهم شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد خدمات در شرایط بحران و جنگ گفت: در موقعیتهای اضطراری علاوه بر استمرار خدمات توانمندسازانه، مداخلات فوری برای حفظ امنیت جانی و روانی کودکان در دستور کار قرار میگیرد.
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تیمهای تخصصی میدانی با شناسایی سریع کودکان در موقعیتهای پرخطر و آسیبپذیر نسبت به انتقال آنان به اماکن امن اقدام کرده و همزمان خدمات اولیه روانشناختی برای کاهش اضطراب، ترس و استرس ناشی از بحران به این کودکان ارائه میشود.
سلطانی افزود: تأمین نیازهای اولیه زیستی از جمله خوراک، پوشاک و اقلام بهداشتی، تلاش برای شناسایی خانوادهها و تحویل کودکان به سرپرستان مؤثر یا انتقال آنان به مراکز نگهداری موقت شبانهروزی در مناطق امنتر از دیگر اقدامات پیشبینیشده در این شرایط است. انعطافپذیری در ارائه خدمات و تغییر سریع نوع مداخله متناسب با شرایط، هسته اصلی کارآمدی اورژانس اجتماعی در حفاظت از آسیبپذیرترین گروه جامعه یعنی کودکان کار و خیابان به شمار میرود.
