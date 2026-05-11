  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۸

ثبت سفارش ۱۶ قلم مواد اولیه پتروشیمی بدون نیاز به ارز دولتی در گیلان

ثبت سفارش ۱۶ قلم مواد اولیه پتروشیمی بدون نیاز به ارز دولتی در گیلان

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از باز شدن سامانه بدون انتقال ارز برای واردات ۱۶ قلم مواد اولیه پتروشیمی در استان با پیگیری‌ های استاندار از وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از باز شدن سامانه بدون انتقال ارز برای واحدهای متاثر از شرایط جنگی خبر داد و اظهار کرد: سامانه مذکور برای تأمین مواد اولیه کارخانجات پتروشیمی در ۱۶ قلم کالا بدون انتقال ارز دولتی فعال شده است و هم اکنون قابل استفاده میباشد.

وی با بیان این که پیگیری شخص استاندار در تصمیم وزارت صمت و بانک مرکزی در این رویکرد اثربخش بود، افزود: هماندیشی مدیران واحدهای صنعتی با استاندار و پیگیریهای مکرر منجر به اتخاذ این تصمیم مناسب برای برونرفت از چالش تأمین مواد اولیه گردید.

پورحیدری با اشاره به جزئیات این کالاها تصریح کرد: کالاهای مرتبط با پت (PET)، پی وی سی (PVC) و پلیپروپیلن (P.P) از بررسی سوابق سهمیه ارزی یعنی تعهدات معوق قبلی و همچنین موضوع بهینهسازی در هنگام ثبت سفارش مواد اولیه معاف هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان خاطرنشان کرد: در فاز اول، برای واردات ۱۶ قلم کالای مصرفی با گریدهای مختلف شامل گروه های نساجی، بطری، فیلم، لوله، سوسپانسیون و اومولسیون با کد تعرفه های مشخص در سامانه، بدون انتقال ارز دولتی و با گزینه غیربانکی ثبت سفارش انجام میگیرد.

پورحیدری در پایان یادآور شد: علاوه بر این کالاها، کارتابل مجزایی با همین شیوه برای ۵۳ قلم کالای اساسی در اختیار استانداران قرار دارد. این کارتابل ویژه استانداری مربوط به ۶ گروه کالایی شامل محصولات کشاورزی، نهادههای دامی، حبوبات، روغن خام و گوشت قرمز است که تأیید ثبت سفارش آنها با اختیار استانداری انجام میشود.

کد مطلب 6826321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها